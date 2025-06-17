«Полтаваобленерго» не сплатило 50 млн грн податків: троє посадовців отримали підозри

Бюро економічної безпеки розкрило схему ухилення від податків «Полтаваобленерго»

Голові «Полтаваобленерго», його заступнику та фінансовому директору детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру за організацію схеми ухилення від сплати податку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Слідство встановило, що для того, щоб зменшити податкові зобов'язання, посадовці використали фіктивне підприємство, аби провести безтоварну операцію нібито із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн.

За задумом фігурантів, товар нібито імпортували з Туреччини. А кошти перерахували за удавану поставку обладнання, чим збільшили витратну частину акціонерного товариства. Після проведення оборудки фіктивну фірму закрили. Відтак, підприємство не доплатило до бюджету 49,5 млн грн податків.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які допомагали великим торговельним мережам роздрібної торгівлі ухилятися від сплати податків і легалізовувати гроші, отримані незаконним шляхом.

Службові особи згадуваних підприємств впродовж тривалого часу занижували податок на додану вартість, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Це призвело до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 764 млн грн.

До цього, детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.