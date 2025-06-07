Норвегія вирішила вдарити по туристах новим податком

Норвегія запровадила туристичний податок для боротьби з надмірним туризмом

Норвезькі законодавці схвалили запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів у країну та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на RFI.

«Закон запроваджує тривідсотковий податок на проживання, а також може застосовуватися до круїзних лайнерів, які зупиняються в районах, особливо постраждалих від туризму», – йдеться у матеріалі.

Кошти, зібрані коштом податку, будуть спрямовані виключно на покращення туристичної інфраструктури Норвегії.

За офіційними даними норвезької влади, минулого року в країні було зареєстровано рекордні 38,4 млн ночівель, з них понад 12 млн припадають на іноземців.

Мальовничі фіорди Норвегії приваблюють дедалі більше туристів. «Однак громадські вбиральні та парковки в деяких місцях перевантажені, що викликає напруженість серед місцевих жителів», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, високогірний льодовик у Норвегії, розташований на найвищій точці Скандинавських гір, Ґальгепіґґені, запропонували врятувати штучним снігом, щоб уникнути його зникнення через активне танення. Генеральний директор літнього гірськолижного центру на горі Ґальгепіґґен Пер Арне Воле вважає, що для збереження льодовика необхідно 700 тис. кубометрів штучного снігу на рік.