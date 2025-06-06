Трамп запропонував скасувати державні контракти для Ілона Маска

CBS News: Трамп погрожує припинити федеральні субсидії Ілона Маска

Сполучені Штати можуть припинити субсидувати проєкти мільярдера Ілона Маска та розірвати з ним контракти, щоб заощадити мільярди доларів, заявив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

«Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди та мільярди доларів, – це припинити державні субсидії та контракти з Ілоном. Я завжди дивувався, чому Байден цього не зробив», – висловився Трамп.

5 червня між дружніми раніше Трампом і Маском почався відкритий конфлікт. Під час зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем Трамп висловив розчарування на адресу Маска на тлі його критики адміністрації Білого дому. Американський лідер зазначив, що зробив багато для бізнесмена і згадав, що в минулому вони мали добрі стосунки, але зараз не знає, чи це так.

Після цього Маск публічно звинуватив Трампа у невдячності та заявив, що той без нього не зміг би перемогти на президентських виборах. Він також висловив припущення, що США потрібна «третя партія», окрім Республіканської та Демократичної. Американський мільярдер підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса.

Можливою причиною гострих проблем у стосунках став проєкт бюджету США, запропонований Трампом. Маск назвав його «огидною гидотою» і засудив членів конгресу, які проголосували за нього. Пізніше журналісти написали, що у Трампа нібито «уривається терпець» через критику мільярдером Ілона Маска його законопроєкту про податки та витрати.

До слова, президент США Дональд Трамп різко висловився щодо Ілона Маска, свого колишнього соратника і відомого мільярдера, заявивши, що той «вичерпав себе».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки.

Тим не менше, Білий дім запланував на 6 червня телефонну розмову президента США Дональда Трампа з бізнесменом Ілоном Маском, щоб домовитися про припинення їхньої сварки.