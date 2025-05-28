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Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді
фото з відкритих джерел

Президент: «Гадаю, є багато різних інструментів. Я дуже розраховую на те, що G7 мене почує»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті країн G7, куди його запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головуватиме на цій зустрічі. Головним питанням, яке Зеленський має намір підняти перед лідерами «Великої сімки», стане фінансова підтримка України як ключовий фактор у боротьбі проти російської агресії. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком». 

«Ми даємо те, що можемо. І ми хочемо дати більше. Але у нас немає більше. Чи нам це потрібно? Я думаю, що нам потрібна підтримка, фінансова підтримка. Ось чому я вам дуже чесно розповідаю про це», – наголосив президент. Він підкреслив, що питання не стільки в технологіях чи далекобійній зброї, скільки в наявності коштів.

Ключовим рішенням, яке, на думку Зеленського, може кардинально змінити ситуацію, є використання заморожених російських активів.

«Ми говоримо про заморожені активи й використання, а не про податки. Бо що таке податки? Це 3 мільярди. 3 мільярди на рік. Це ніщо. Ми витрачаємо більше в місяць на внутрішнє виробництво. Але є російські активи з країни, яка принесла до нас війну. Отже, це і є відповідь. Гадаю, є багато різних інструментів. Я дуже розраховую на те, що G7 мене почує», – наголосив президент.

Зеленський висловив упевненість, що за наявності достатнього фінансування Україна зможе знайти відповідь на всі ракетні загрози Росії, що, своєю чергою, наблизить мир.

«Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді. Усі ці їхні ракети – ми знайдемо відповідь. Якщо у нас буде фінансування за певний проміжок часу. Чи може це наблизити нас до миру? Так. Оскільки я думаю, що росіяни поки не відчувають війни», – каже глава держави.

Зеленський також акцентував увагу на важливості продовження тиску на російську економіку, зокрема через обмеження цін на енергоносії. На його думку, саме нестача коштів може зупинити російську військову машину.

«Ми розуміємо, скільки у Путіна зараз грошей. Скільки він заробляє на енергетиці, наприклад. Питання з обмеженням цін на енергоносії – дуже важливе питання. І у нього будуть серйозні проблеми. Тому що у нього велике виробництво. Тож, у нього будуть величезні проблеми без грошей. І я це розумію», – пояснив президент.

Він підкреслив, що будь-які економічні санкції є важливими, адже без грошей Росія не зможе виробляти такий обсяг зброї, як виробляє зараз. 

Варто додати, що наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді, в окрузі Кананаскіс, провінція Альберта. Відомо, що премʼєр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Зеленського на саміт G7.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що «Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, щоб обмежити їхню військову спроможність». Зеленський додав, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Він нагадав, що більш ніж 900 ударних дронів РФ запустила проти України за три дні.

Раніше повідомлялося, що російські війська з квітня нарощують ударно-штурмові дії на всіх ділянках фронту Харківщини. Посилення розпочалося з квітня й досі триває.  

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Теги: Володимир Зеленський Велика сімка путін війна саміт санкції податки міністр росія

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