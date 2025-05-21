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Як супермаркети ухилялися від сплати податків: викрито схему «короля обналу» Стрелковського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як супермаркети ухилялися від сплати податків: викрито схему «короля обналу» Стрелковського
БЕБ скерувало до суду справу щодо керівників компаній «короля обналу»
фото: БЕБ

Детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у компаніях

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які допомагали великим торговельним мережам роздрібної торгівлі ухилятися від сплати податків і легалізовувати гроші, отримані незаконним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, справа стосується компаній підсанкційного «короля обналу», який перебуває закордоном, Вʼячеслава Стрелковського.

Слідство встановило, що службові особи згадуваних підприємств впродовж тривалого часу занижували податок на додану вартість, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Це призвело до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 764 млн грн.

Детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Директорам двох компаній вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Ще одній директорці товариства – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212  Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти скеровано до суду. 

Що відомо про Вʼячеслава Стрелковського

За даними slidstvo.info, В'ячеслав Стрелковський, якого у медіа називають «королем обналу» та бенефіціаром податкових «скруток» у Києві, починаючи з 2014 року, неодноразово перетинав адмінкордон між Херсонською областю та нині анексованим Кримом. Також з півострова неодноразово літав до Росії. В'ячеслав Стрілковський, як стверджують журналісти, є громадянином Росії. Паспорт тримав у 2015 році в окупованому Криму.

Як супермаркети ухилялися від сплати податків: викрито схему «короля обналу» Стрелковського фото 1

Зокрема, будинок у селі Хотів, де проживали помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко, її чоловік – Олександр Гогілашвілі та очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, належить Діані Стрелковській. Вона – колишня дружина Вʼячеслава Стрелковського.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

До слова, детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування ризиковими експортерами 1,3 млрд грн завданих бюджету збитків. Переважна більшість з них вивозили аграрну продукцію, зокрема зерно.

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Теги: податки Бюро економічної безпеки України

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