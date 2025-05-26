«Податок на Google» приніс Україні близько 7 млрд грн у 2025 році – Гетманцев

Надходження до державного бюджету України від так званого податку на Google, який сплачують іноземні компанії, що надають електронні послуги українцям, продовжують стабільно зростати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Підбиваючи підсумки звітності іноземних компаній за І квартал 2025 року Гетманцев розповів, що за січень-травень 2025 року ця сума вже сягнула близько 7 млрд грн, або еквіваленту €76,1 млн/$85,2 млн.

За словами Гетманцева, обсяг оподатковуваних електронних послуг збільшився на 29,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що свідчить про активний розвиток ринку цифрових послуг в Україні. Кількість платників «податку на Google» зросла до 136 компаній.

Зазначена сума надходжень за перші п'ять місяців 2025 року на 1,8 млрд грн більше, ніж за той самий період 2023 року.Серед найбільших платників цього податку Гетманцев назвав такі всесвітньо відомі компанії, як Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork і Wargaming Group.

Крім того, значні суми до бюджету сплатили сервіси таксі Bolt та Uklon – €4,4 млн. Серед платників податку також виявилася платформа OnlyFans, яка перерахувала $0,8 млн.

Нагадаємо, Данило Гетманцев заявив, що проблема відмови банків у видачі безвідсоткових кредитів військовим дійсно існує. За його слова, причина криється у законодавстві, яке передбачає такі пільги без реального фінансового забезпечення з боку держави.

Також Данило Гетманцев заявив, що митні війни, розв'язані президентом США Дональдом Трампом, не спричинять катастрофічних наслідків для української гривні. Проте він наголосив на необхідності готуватися до посилення ролі євро в українській економіці.