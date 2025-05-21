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По 2 євро за кожну посилку: Єврокомісія пропонує ввести новий податок для Азії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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По 2 євро за кожну посилку: Єврокомісія пропонує ввести новий податок для Азії
Певні посилки для Європи можуть стати дорожчими
фото із відкритих джерел

Збір стягуватиметься з онлайн-платформ, через які здійснюється доставка, наприклад Shein або Temu

Європейська комісія виступила з ініціативою ввести податок у розмірі двох євро за кожну посилку з недорогими товарами, яка надходить на територію Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на agerpres.ro.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, збір стягуватиметься з онлайн-платформ, через які здійснюється доставка, наприклад Shein або Temu.

Захід спрямований на компенсацію витрат, пов'язаних із посиленими митними перевірками – вони стали необхідні на тлі стрімкого зростання обсягів імпорту з Азії. Лише минулого року на територію ЄС було завезено близько 4,6 мільярда дрібних посилок (вартістю до 150 євро), що становить близько 12 мільйонів щодня. Цей показник удвічі перевищує рівень 2023 року та втричі – 2022-го.

У Брюсселі зазначають, що багато з таких товарів не відповідають європейським стандартам безпеки та якості. Це створює загрозу як для споживачів, так і для європейських виробників, які змушені конкурувати з контрафактною продукцією та демпінгом з боку азіатських продавців. Крім того, масова доставка негативно впливає на довкілля та клімат.

З ініціативою щодо запровадження нового збору раніше виступила Франція. Вона запропонувала встановити «плату за обробку» для кожного недорогого відправлення, що надходить на європейський ринок.

Нагадаємо, німецький поштовий гігант Deutsche Post оголосив про плани скоротити 8 тис. робочих місць до кінця поточного року в рамках оптимізації витрат після підвищення заробітної плати працівників.

До слова, співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував масштабний аудит бізнес-процесів компанії, яка налічує 30 тис. працівників. За його словами, основною метою є уникнення бюрократизації та збереження здатності швидко впроваджувати інновації.

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Теги: податки Єврокомісія Європа пошта

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