Українці сплачуватимуть податки з переказів на картку? Нардепка здивувала заявою

За словами політикині, вона спостерігає нібито підготовку «середовища» для збільшення податків

Южаніна заявила, що влада розглядає можливість підвищення податків, зокрема для фізичних осіб

Народна депутатка України від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна заявила, що серед представників влади ширяться розмови про можливе підвищення податків. Як передає «Главком», про це вона сказала в етері телеканалу «Київ».

За її словами, вона спостерігає нібито підготовку «середовища» для збільшення податків, і навіть оподаткування всіх доходів фізичних осіб.

«Тобто переказали одне одному на картку – це твій дохід, плати податок. Продав вживану річ – плати податок. Все зводиться до того, що представники влади бачать гроші більше у фізичних осіб», – заявила нардепка.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю «Главкому» заявив, що за цієї Верховної Ради податки підвищуватися вже не будуть.

До слова, міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про підвищення деяких податків. Як передає «Главком», про це Forbes Ukraine розповіли джерела, які брали участь у зустрічах наприкінці квітня.

До слова, народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси тощо.

За словами нардепки, увага податкової зосереджена на тих, хто щомісяця продає сотні однакових нових товарів – на мільйони гривень, не сплачуючи податки. Йдеться про продажі, які не є реалізацією вживаних чи особистих речей.

Так, податкова не штрафує продавців з Olx, Prom.ua, соцмереж та інших платформ за продаж особистих речей онлайн. Інформація про автоматичне відстеження всіх грошових переказів – неправдива.