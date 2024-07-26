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Український фільм «Ти – космос» буде представлено на кінофестивалі в Торонто

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Український фільм «Ти – космос» буде представлено на кінофестивалі в Торонто
В український прокат фільм вийде взимку або навесні наступного року
фото: Instagram/Павло Остріков

Фільм «Ти – космос» розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною

На Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) у програмі Discovery покажуть дебютний фільм українського режисера Павла Острікова «Ти – космос». Про це йдеться на сайті фестивалю.

«Написаний і знятий під час тривалого вторгнення Росії в Україну, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова є справжнім дивом і пророчим нагадуванням про те, як важливо спілкуватися з людиною, яка розуміє, у найтемніші часи», – зазначено в описі стрічки.

Український фільм «Ти – космос» буде представлено на кінофестивалі в Торонто фото 1
кадр з фільму

Зокрема, проєкт отримав нагороду First Cut Lab Award у Каннах в травні 2022 року. Також став переможцем професійної секції Work in Progress від Одеського міжнародного кінофестивалю.

Як розповів Остріков, він працював над сценарієм ще з 2021 року – тоді ж почали створювати стрічку. Фільм є фантастичною трагікомедією, яку знімали в Україні та Бельгії, це україно-французька копродукція. Кіно триває 101 хвилину.

Український фільм «Ти – космос» буде представлено на кінофестивалі в Торонто фото 2
кадр з фільму

Зокрема, стрічка розповідає історію українського далекобійника-відлюдника Андрія, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі два роки. Бортовий комп'ютер Максим розважає Андрія та має допомогти головному герою скинути ядерні відходи в чорну діру.

Аж ось планета Земля вибухає – Андрій стає, імовірно, останньою людиною в Всесвіті. Далі за сюжетом з ним виходить на зв'язок лаборантка французької космічної станції Катрін. Обидвоє мчать через космос, на зустріч одне одному. Подорож триває три роки, під час неї мандрівники закохуються.

Нагадаємо, головний приз повнометражного міжнародного конкурсу Docu/Світ отримала стрічка «Золоте життя» режисера Бубакара Санґаре.

До слова, у британському місті Манчестер всесвітньо відомий Імперський воєнний музей представляє новий імерсивний фільм «Україна: Наші звичайні життя», що розповідає історії про страшний вплив вторгнення РФ на долі українців.

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Теги: кіно космос фільм

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