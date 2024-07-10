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Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: що це було (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: що це було (фото, відео)
Запуск Ariane 6 кілька років відкладався через низку проблем, включаючи пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну
фото: European Space Agency/X

Європейське космічне агенство та компанія Arianspace здійснили перший успішний пуск ракети нового покоління Ariane-6

У ніч на 10 липня в небі над Україною можна було спостерігати проліт другого ступеня нової ракети європейського космічного агентства Ariane-6. Про це повідомили освітній проєкт Alpha Centauri та Європейське космічне агенство (ESA).

У вівторок, 9 липня, ESA та компанія Arianspace здійснили перший успішний пуск ракети нового покоління Ariane-6. 

В небі над Україною можна було побачити проліт нової ракети європейського космічного агентства Ariane-6
В небі над Україною можна було побачити проліт нової ракети європейського космічного агентства Ariane-6
фото: European Space Agency/X

Восени 2023 року генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер, анонсуючи пуск, наголошував, що перший політ буде тестовим і не переслідуватиме завдання виведення на орбіту великого обсягу обладнання.

Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: ним виявилася європейська ракета-носій Ariane 6
Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: ним виявилася європейська ракета-носій Ariane 6
фото: Alpha Centauri

Ariane-6 покликана замінити важкі ракети Ariane-5, які використовувалися для запусків із космодрому Куру у Французькій Гвіані з 1996 по 2023 роки. Перший запуск було заплановано ще на 2020 рік, але він неодноразово переносився. Зокрема, через пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну

Відомо, що ракета буде випускатися у двох модифікаціях: легка версія Ariane 62 з двома твердопаливними бічними прискорювачами, здатна нести корисне навантаження масою до п’яти тонн, і Ariane 64 – з чотирма прискорювачами, що дозволяє виводити на орбіту до 10,5 тонни вантажу.

Нагадаємо, що американський підприємець, очільник компанії Tesla Ілон Маск, готовий назвати перше місто на Марсі словом Bar. Словосполучення Mars bar у точному перекладі з англійської означає «батончик Mars».

До слова, американські астронавти Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які мали повернутися на Землю після тижневої місії на Міжнародній космічній станції (МКС), змушені залишатися на орбіті через технічні проблеми з космічним кораблем Boeing Starliner.

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Теги: космос ракета Україна українці

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