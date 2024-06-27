День, коли СРСР міг втратити можливість на польоти в космос
Адепти СРСР люблять розказувати про космічні досягнення «совка»
А ви знаєте що радянський союз міг не перегнати США в космічній програмі?
І саме сьогоднішній день 86 роки тому став вирішальним в цій історії
27 червня 1938 сталінські посіпаки арештували українця Сергія Корольова – батька радянської космонавтики
«Пакет» звинувачень для уродженця Житомирщини був стандартний – агент німецько-японсько-англійських розвідок.
На щастя його одразу не розстріляли.
Вирок: десять років виправно-трудових таборів із позбавленням прав на п'ять років та конфіскацією майна.
Місце покарання – Колима.
Надзусиллями друзів у вересні 1940 року так звані запобіжні заходи покарання замінили відбуванням терміну в ЦКБ-29, яким керував ще один «зек» Туполєв.
(так – так, той самий батько радянського авіапромисловості теж був арештований як ворог народу і відбував покарання в трудовому таборі!)
Корольов у той час був на межі повного фізичного виснаження.
Лиш 1944 року його було частково реабілітовано, але його і надалі лишили в трудовому таборі «шарашка» де він під наглядом енкаведистів працював над своїми проектами
Потім була повна реабілітація та світова слава та перша у світі міжконтинентальна балістична ракета Р-7. До речі, Р-7 стала основою для створення цілої родини ракет-носіїв, що забезпечили низку фундаментальних досягнень у галузі безпілотної та пілотованої космонавтики.
- 4 жовтня 1957 запущено першого в історії штучного супутника Землі.
- 12 квітня 1961 здійснено перший космічний політ на кораблі «Восток» Юрія Гагаріна.
- 12 жовтня 1964 виведено на орбіту перший багатомісний корабель серії «Восход» з екіпажем на борту.
Помер він передчасно, від травм, які зазнав у концтаборі, але це тема окремої історії.
Але цього всього могло не бути якби у 1940 році його «милостиво» за вказівкою Берії не перевели з тюрми до трудового табору.
Тож кожен раз коли адепти СРСР розказують вам, що СРСР обігнало США розказуйте їм, що батьки радянської авіації та космонавтики робили своі креслення не в наукових лабораторіях, а в сталінських концтаборах і єдину нагороду на яку вони могли сподіватись було – їхнє життя та свобода.
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