День, коли СРСР міг втратити можливість на польоти в космос

Адепти СРСР люблять розказувати про космічні досягнення «совка»

А ви знаєте що радянський союз міг не перегнати США в космічній програмі?

І саме сьогоднішній день 86 роки тому став вирішальним в цій історії

27 червня 1938 сталінські посіпаки арештували українця Сергія Корольова – батька радянської космонавтики

«Пакет» звинувачень для уродженця Житомирщини був стандартний – агент німецько-японсько-англійських розвідок.

На щастя його одразу не розстріляли.

Вирок: десять років виправно-трудових таборів із позбавленням прав на п'ять років та конфіскацією майна.

Місце покарання – Колима.

Надзусиллями друзів у вересні 1940 року так звані запобіжні заходи покарання замінили відбуванням терміну в ЦКБ-29, яким керував ще один «зек» Туполєв.

(так – так, той самий батько радянського авіапромисловості теж був арештований як ворог народу і відбував покарання в трудовому таборі!)

Корольов у той час був на межі повного фізичного виснаження.

Лиш 1944 року його було частково реабілітовано, але його і надалі лишили в трудовому таборі «шарашка» де він під наглядом енкаведистів працював над своїми проектами

Потім була повна реабілітація та світова слава та перша у світі міжконтинентальна балістична ракета Р-7. До речі, Р-7 стала основою для створення цілої родини ракет-носіїв, що забезпечили низку фундаментальних досягнень у галузі безпілотної та пілотованої космонавтики.

4 жовтня 1957 запущено першого в історії штучного супутника Землі.

12 квітня 1961 здійснено перший космічний політ на кораблі «Восток» Юрія Гагаріна.

12 жовтня 1964 виведено на орбіту перший багатомісний корабель серії «Восход» з екіпажем на борту.

Помер він передчасно, від травм, які зазнав у концтаборі, але це тема окремої історії.

Але цього всього могло не бути якби у 1940 році його «милостиво» за вказівкою Берії не перевели з тюрми до трудового табору.

Тож кожен раз коли адепти СРСР розказують вам, що СРСР обігнало США розказуйте їм, що батьки радянської авіації та космонавтики робили своі креслення не в наукових лабораторіях, а в сталінських концтаборах і єдину нагороду на яку вони могли сподіватись було – їхнє життя та свобода.