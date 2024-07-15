Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації

Транзистори космічного корабля можуть не витримати радіації Юпітера

Місія NASA Europa Clipper, спрямована на дослідження супутника Юпітера Європи, зіткнулася з серйозною проблемою радіаційної стійкості. Інженери виявили, що деякі транзистори, які використовуються для управління електричними потоками космічного корабля, можуть не витримати інтенсивної радіації Юпітера.

Деталі проблеми

Магнітне поле Юпітера у 20 000 разів сильніше за земне, що створює надзвичайно жорстке радіаційне середовище.

Деякі радіаційно стійкі транзистори виявилися неспроможними витримати очікуваний рівень радіації, що викликає побоювання щодо їх довговічності.

Для розв'язання проблеми проводяться спільні випробування в Лабораторії прикладної фізики імені Джона Хопкінса (APL) та Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.

Запуск місії Europa Clipper запланований на жовтень 2024 року, а прибуття до Юпітера — на 2030 рік. Вартість місії оцінюється у 5 мільярдів доларів. Місія передбачає проведення численних обльотів Європи для вивчення потенційних ознак життя. Проблема з радіаційною стійкістю може вплинути на графік та успішність місії. Радіаційна стійкість є критично важливою для захисту космічних апаратів від шкідливого впливу радіації. Виявлена проблема підкреслює необхідність подальших досліджень і розробок у цій галузі для забезпечення успіху майбутніх космічних місій.

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