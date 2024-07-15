Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації
Транзистори космічного корабля можуть не витримати радіації Юпітера
Місія NASA Europa Clipper, спрямована на дослідження супутника Юпітера Європи, зіткнулася з серйозною проблемою радіаційної стійкості. Інженери виявили, що деякі транзистори, які використовуються для управління електричними потоками космічного корабля, можуть не витримати інтенсивної радіації Юпітера.
Деталі проблеми
- Магнітне поле Юпітера у 20 000 разів сильніше за земне, що створює надзвичайно жорстке радіаційне середовище.
- Деякі радіаційно стійкі транзистори виявилися неспроможними витримати очікуваний рівень радіації, що викликає побоювання щодо їх довговічності.
- Для розв'язання проблеми проводяться спільні випробування в Лабораторії прикладної фізики імені Джона Хопкінса (APL) та Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.
Запуск місії Europa Clipper запланований на жовтень 2024 року, а прибуття до Юпітера — на 2030 рік. Вартість місії оцінюється у 5 мільярдів доларів. Місія передбачає проведення численних обльотів Європи для вивчення потенційних ознак життя. Проблема з радіаційною стійкістю може вплинути на графік та успішність місії. Радіаційна стійкість є критично важливою для захисту космічних апаратів від шкідливого впливу радіації. Виявлена проблема підкреслює необхідність подальших досліджень і розробок у цій галузі для забезпечення успіху майбутніх космічних місій.
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