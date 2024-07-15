Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації
Інженери виявили, що радіаційно стійкі транзистори, необхідні для управління електричними потоками космічного корабля
Фото з відкритих джерел

Транзистори космічного корабля можуть не витримати радіації Юпітера

Місія NASA Europa Clipper, спрямована на дослідження супутника Юпітера Європи, зіткнулася з серйозною проблемою радіаційної стійкості. Інженери виявили, що деякі транзистори, які використовуються для управління електричними потоками космічного корабля, можуть не витримати інтенсивної радіації Юпітера.

Деталі проблеми

  •  Магнітне поле Юпітера у 20 000 разів сильніше за земне, що створює надзвичайно жорстке радіаційне середовище.
  •  Деякі радіаційно стійкі транзистори виявилися неспроможними витримати очікуваний рівень радіації, що викликає побоювання щодо їх довговічності.
  • Для розв'язання проблеми проводяться спільні випробування в Лабораторії прикладної фізики імені Джона Хопкінса (APL) та Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA.

Запуск місії Europa Clipper запланований на жовтень 2024 року, а прибуття до Юпітера — на 2030 рік. Вартість місії оцінюється у 5 мільярдів доларів. Місія передбачає проведення численних обльотів Європи для вивчення потенційних ознак життя. Проблема з радіаційною стійкістю може вплинути на графік та успішність місії. Радіаційна стійкість є критично важливою для захисту космічних апаратів від шкідливого впливу радіації. Виявлена проблема підкреслює необхідність подальших досліджень і розробок у цій галузі для забезпечення успіху майбутніх космічних місій.

Читайте також: Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи

Теги: космос космонавти Ілон Маск Tesla Електромобілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Талула Райлі вийшла заміж за актора Томаса Броді-Сангстера
Двічі колишня дружина Ілона Маска вийшла заміж за актора
24 червня, 11:01
Кілька двигунів вийшли з ладу
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
2 липня, 15:36
Китай є найбільшим у світі виробником електромобілів
Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю
4 липня, 14:46
Маск вирішив додати креативу, називаючи майбутні міста на Марсі
Ілон Маск вигадав ім'я для першого міста на Марсі
5 липня, 12:25
Дитяча лікарня «Охматдит» після влучання російської ракети
Мережа X блокує розслідування про російський удар по «Охматдиту»
10 липня, 19:32
Китай та Європа можуть опинитись у стані торгової війни
Європа готується до потужної торгової війни із Китаєм – The Economist
12 липня, 12:24
Запуск Ariane 6 кілька років відкладався через низку проблем, включаючи пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну
Українці помітили загадковий об'єкт у нічному небі: що це було (фото, відео)
10 липня, 05:49
Трамп після замаху повернувся на сцену, піднявши в повітря стиснутий кулак зі словами: «Борись! Борись! Борись!»
Прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика
Вчора, 14:52
Маск підтримав Трампа та розповів про замахи на себе
Маск на тлі замаху на Трампа заявив, що його двічі намагалися вбити
Вчора, 14:58

Соціум

Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації
Місія NASA вартістю $5 мільярдів під загрозою через проблему радіації
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті
Курську область атакували безпілотники, горіла місцева телевежа
Курську область атакували безпілотники, горіла місцева телевежа
Маск на тлі замаху на Трампа заявив, що його двічі намагалися вбити
Маск на тлі замаху на Трампа заявив, що його двічі намагалися вбити
Прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика
Прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
11K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7321
Трамп зробив заяву після замаху
6545
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua