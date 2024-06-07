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Міжнародний кінофестиваль Docudays UA 2024 оголосив переможців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Міжнародний кінофестиваль Docudays UA 2024 оголосив переможців
У програмі були 19 українських стрічок: десять національних прем’єр і дев’ять світових
фото: Docudays UA/Facebook

У межах фестивалю показали 62 фільми із 34 країн світу

Головний приз повнометражного міжнародного конкурсу Docu/Світ отримала стрічка «Золоте життя» режисера Бубакара Санґаре. Про це повідомила пресслужба 21-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Фільм «Золоте життя» (Буркіна-Фасо) розповідає про 16-річного підлітка-шахтаря, який видобуває золото. Його побут організований довкола приготування їжі, роботи в галереї та спуску на глибину понад 100 метрів для видобутку золота. Він сподівається знайти золото, за допомогою якого зможе побудувати своє майбутнє.

«У пошуках людського в індустрії, що дегуманізує, цей фільм створює власну витончену кіномову, коливаючись між захопливою процедурною драмою – у жорсткому світі пилу, каменю, багна, сталі та поту – і ніжним портретом молоді, що працює в непевних умовах», – зазначили журі.

Спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Світ отримала стрічка «Фрагменти льоду» (режисерка Марія Стоянова). Батько режисерки – фігурист, гастролював за кордон і знімав своє життя на камеру в часи Перебудови. Сьогодні Марія відкриває його аматорський архів. Це подорож-дорослішання для суспільства, для батька і для дочки. Стрічка «Фрагменти льоду» також отримала головну нагороду в конкурсі Docu/Україна.

Спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Україна надали фільму «Nice Ladies» (режисерка Марія Пономарьова). Стрічка про харківську 50+ команду з чирлідингу, яка готується виступати на чемпіонаті Європи. Але все змінюється з початком повномасштабного вторгнення. Фільм досліджує, як команда по-різному проживає досвід війни.

Головний приз конкурсу Docu/Коротко здобула стрічка «Під знаком якоря» (режисер Тарас Співак). Фільм досліджує зв‘язки між війною та культурою, а також між радянським минулим та сучасністю. В основі стрічки – матеріали кіноархівів часів розпаду СРСР та перших років незалежності України.

Щороку глядачі та глядачки фестивалю голосують за найбільш вподобані стрічки з усієї конкурсної програми фестивалю. Цьогоріч приз глядацьких симпатій отримала стрічка «Все має жити» (режисери – Тетяна Дородніцина, Андрій Литвиненко). Фільм показує повсякдення Анни Куркуріної – спортсменки, «найсильнішої жінки світу», зоозахисниці та відкритої лесбійки.

Концепцією та назвою цьогорічного фестивалю є «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя». У межах фестивалю показали 62 фільми із 34 країн світу: від Чилі до Тайваню. Також у програмі – 19 українських стрічок: десять національних прем’єр і дев’ять світових.

Зазначимо, із 7 до 9 червня у Києві, в кінотеатрі «Жовтень», відбуватимуться глядацькі дні, під час яких усі охочі зможуть переглянути фільми-переможці.

Нагадаємо, у минулому році фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. 

До слова, на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія) відбудеться світова прем'єра документального фільму «Реал» українського режисера і військовослужбовця Олега Сенцова.

Читайте також: У Києві показують документальні фільмі, зняті на фронті
Теги: кіно фільм Docudays UA

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