Вийшов трейлер документального фільму про Назарія Яремчука

Фільм складається з історій від дружини артиста та доньки, колег, а також дослідження його культурного внеску експертами

У всеукраїнський кінопрокат 8 серпня виходить документальний фільм про легенду української музики Назарія Яремчука – «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Через спогади близьких, особисті щоденники та хроніки фільм розповідає про життя і шлях артиста до міжнародної слави.

Режисером фільму є Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Ініціаторка фільму та виконавча продюсерка – Марія Яремчук.

Документальна біографічна драма про життя та кар'єру Назарія Яремчука розповість про перемогу на конкурсі «Пісня-71» з «Червоною рутою», загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами та виступи в Чорнобилі.

Фільм складається з історій від дружини артиста Дарини Яремчук та доньки Марії Яремчук, колег, а також дослідження його культурного внеску музичними експертами. У фільмі вперше звучать уривки з особистих щоденників артиста, які режисер стрічки Артем Григорян використав як закадровий голос.

Назарій Яремчук – учасник ансамблю «Смерічка», Народний артист УРСР. Співак народився у Вижниці, Чернівецької області. Яремчук відомий виконанням українських пісень «Червона Рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Гай зелений гай».

Нагадаємо, минулого року Марія Яремчук заспівала в Ліверпулі композицію свого батька, Назарія Яремчука, «Родина». Раніше також нащадки відомого співака Назарія Яремчука виконали його легендарну пісню «Родина». Хіт заспівали під час концерту, присвяченому 70-річчю артиста, який відбувся наприкінці листопада у Києві.