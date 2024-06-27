Розлетівся на понад 100 фрагментів: у космосі вийшов із ладу російський супутник

Космічне командування США зауважує, що не помітило безпосередніх загроз і продовжує проводити регулярні оцінки з’єднання

Російський супутник «Ресурс-П1» вийшов із ладу та розпався на понад 100 уламків, які можна відстежити. Про це повідомляє Космічне командування США.

Повідомляється, що це сталося на низькій навколоземній орбіті 26 червня приблизно на висоті 1000 MT (1600 UTC), у результаті чого утворилося понад 100 фрагментів. Космічне командування США зауважує, що не помітило безпосередніх загроз і продовжує проводити регулярні оцінки з’єднання для підтримки безпеки та стійкості космічної сфери.

Нагадаємо, що Росія запустила ще один космічний корабель із протисупутниковими можливостями, який називають супутником-убивцею в навколоземному просторі. Зазначається, що 2019 і 2022 роках Російське космічне агентство запустило на низьку орбіту групу невеликих маневрених інспекційних супутників. Їхня функція полягає в тому, щоб зустрічатися із іншими супутниками та перевіряти їх для діагностики несправностей.

До слова, космічне командування США (Usspacecom) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє Reuters. За словами представника Usspacecom у розмові з журналістами, РФ «розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США».

Також Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, висунутий Росією, яка у квітні заветувала подібний документ, підтриманий переважною більшістю.