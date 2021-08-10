В Україну вперше за 311 років доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика

Швеція передала Україні оригінал та три копії Конституції Пилипа Орлика

В Україну вперше за 311 років доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика. Про це у Facebook повідомила народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря.

«Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі президента», – написала Совгиря.

Вона додала, що третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну 16 серпня з нагоди святкування 30-річчя Незалежності.

«Боротьба за Незалежність тривала не один день, тож і не один день ми будемо відзначати перемогу у цій боротьбі, за тиждень до Дня Незалежності і вперше в історії нашої країни в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити оригінал у Софійському соборі», – казав Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України.

Також глава МВС анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.