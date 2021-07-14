Конституційний суд ухвалив рішення щодо мовного закону

Велика палата КСУ прийняла рішення у справі відповідності Конституції закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Конституційний суд визнав закон про забезпечення функціонування української мови як державної конституційним

Велика палата Конституційного суду прийняла рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляють видання «Сегодня», «Інтерфакс-Україна» та Zn.ua.

Також цю інформацію підтвердив нардеп Микола Княжицький.

«Конституційний суд визнав закон про забезпечення функціонування української мови як державної конституційним», – написав він.

Додамо, що на початку червня Конституційний суд України не зміг розглянути конституційність «мовного» закону. Шість суддів заблокували роботу суду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

Спільно з партнерами на базі Освітнього хабу міста Києва Міністерство культури та інформаційної політики презентувало мультимедійний курс «Сучасна українська мова».