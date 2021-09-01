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    Вакарчук готує неймовірний подарунок українцям (відео)

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    &laquo;Океан Ельзи&raquo; проведе концерт з нагоди 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка - Вакарчук готує неймовірний подарунок українцям (відео)
    «Океан Ельзи» проведе концерт з нагоди 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка
    Скріншот з відео

    Лідер «Океану Ельзи» анонсував безкоштовний концерт

    Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук анонсував на 18 вересня у Львові концерт з нагоди 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це він написав в Instagram.

    «Цього року нашій Alma Mater 360 років. Це дуже поважна дата. Не зробити на таку дату щось особливе було б просто неможливо. І я вирішив подарувати рідному університету те, у що по вуха закохався, будучи його студентом – музику», – заявив Вакарчук.

    Він додав, що концерт відбудеться перед головний корпусом вузу та буде присвячений Іванові Вакарчуку – батькові фронтмена «Океану Ельзи» та колишньому ректору Університету Франка, який помер у 2020 році.

    «Тож запрошую всіх львів’ян та гостей міста на великий, відкритий, безкоштовний концерт «Океану Ельзи» що відбудеться у Львові в суботу, 18 вересня, о 20:00 на площі перед головним корпусом університету. Вхід вільний. Приходьте, буде круто!», – додав Вакарчук.

    До слова, Вакарчук розчулив мережу ностальгічним фото.

    Раніше повідомлялося, що український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. Інформацію про те, що у 46-річного музиканта народився син підтвердила пресслужба артиста. Хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.

    У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    «Я – людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», – зазначив Вакарчук.

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    Теги: Львів Святослав Вакарчук Океан Ельзи університет концерт
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    Вакарчук готує неймовірний подарунок українцям (відео)