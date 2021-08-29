«Знову разом» – Вакарчук розчулив мережу ностальгічним фото

Святослав Вакарчук запостив у Instagram рідкісний знімок

Соліст гурту «Океан Ельзи» та екснардеп від партії «Голос» Святослав Вакарчук оприлюднив у своєму Instagram світлину із колишніми учасниками групи.

«Океан Ельзи 2004 Знову разом!», – підписав фото музикант. Судячи з гештегу, зустрілися учасники на Zaxidfest, який триває поблизу Львова.

Знімок зібрав купу ностальгічних коментарів.

«Юра і Діма, це був склад моєї молодості». «Ох, ностальгія... ще б Юру до компанії, і у мене буде дежавю ваших перших концертів у Палаці культури на Петрушевича. В мене ще досі є афіша, там ще німецька група поруч. А пісні «Голос твій» і «Будинок зі скла» досі мої улюблені».

«Нічого собі», «Браво», «Ви – круті», – пишуть користувачі.



У коментарях зазначають також, що на фото бракує Юрія Хусточки та Дмитра Шурова.

Раніше повідомлялося, що український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. Інформацію про те, що у 46-річного музиканта народився син підтвердила пресслужба артиста. Хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.

У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

«Я – людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», – зазначив Вакарчук.