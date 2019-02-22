Виробник фільму Зеленського повернув Держкіно 11,6 млн грн від доходів



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Фільм «Я, ти, він, вона» подивилося майже 800 тис. глядачів

Продюсер, актор і режисер фільму - шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський

22 лютого компанія-виробник фільму «Я, Ти, Він, Вона», режисером і продюсером якого є Володимир Зеленський, перерахувала на рахунок Держкіно 11 673 939 гривень – виплату частки доходу за грудень і січень від комерційного використання прав на фільм згідно з умовами угоди. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

На даний час, це рекордна сума, яку Держкіно отримало від кінотеатрального прокату фільму, створеного за його підтримки.

Романтична комедія «Я, Ти, Він, Вона» стала абсолютним рекордсменом за зборами серед українських фільмів, зібравши в прокаті більше 71 мільйона гривень. На сьогодні, фільм у кінотеатрах країни подивилося майже 800 тисяч глядачів. У деяких кінотеатрах прокат ще триває.

У повідомленні йдеться, що це абсолютний рекорд серед українських фільмів, знятих в Україні за всі роки Незалежності.

За даними порталу Boxofficemojo.com, касові збори фільму «Я, Ти, Він, Вона» перевищують збори таких фільмів як «Дедпул 2», «Чорна пантера», «Світ Юрського періоду 2», «Богемна рапсодія» та «Місія нездійсненна: Фолаут».

Фільм «Я, Ти, Він, Вона» вийшов у прокат 27 грудня 2018 року. Це десята стрічка в творчому доробку студії «Квартал 95», проект якої став переможцем 10 конкурсного відбору Держкіно і отримав державну підтримку розміром 17 620 796 грн.

Фінансування виробництва стрічки здійснювалося в співвідношенні 51% за рахунок ТОВ «Кіноквартал» і 49% за рахунок коштів державної фінансової підтримки. Відповідно до цього співвідношення розподіляються і доходи, тобто всі кошти, отримані від прокату або демонстрації фільму.