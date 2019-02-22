Економіка від Зеленського суперечить здоровому глузду

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Виявляється, монополії винні у тому, що в нас високі ціни на газ

Мовою оригіналу

У нас высокие тарифы на газ, и как результат на отопление, потому что 85% угля находится в одних руках. Это вывод Зеленского по теме тарифов.

Это уже даже не экономика. Это химия, физика или здравый смысл. Где уголь, а где газ? Причем тут вообще одно к другому. Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности. Тарифы на электричество!

Казалось бы, причем тут тот неловкий момент, что Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества.

И да, наконец-то они заговорили в унисон с Юлией Венесуэловной. Монополии виноваты в том, что у нас высокие цены на газ.

Монополии это плохо, никто не спорит. Но есть одно «но». У нас нет монополии на рынке газа. Рынок газа сегментирован на промышленность и население. Монополия обычно забирает себе самый платёжеспособный сегмент. Чтобы получить максимальную прибыль. На то она и монополия. И тут случается оказия. Потому что платежеспособный сегмент промышленных потребителей абсолютно рыночный. Там рыночное ценообразование. Там нет монополии. Доля Нафтогаза, который привыкли винить во всех смертных грехах, там меньше 10%.

Условная монополия присутствует на рынке для населения. Это правда. Но есть один нюанс. Это не та злая монополия, которую все не любят. Не та монополия, как изображались трасты в советских фильмах про злых буржуев. Это монополия, когда монополисту никто не хочет составлять конкуренцию. Это как если сейчас вы поедите в ДНР распространять газеты на украинском языке. Конкуренции у вас не будет. Вообще. Но очень скоро и вас не будет. Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.

Не логично, правда? Монополии ведь поступают совершенно по-другому? Монополии максимизируют свою прибыль, используя свое рыночное положение. А тут есть совершенно противоположное поведение. Компания продает газ себе в убыток. Какая-то тупая монополия.

А значит хватит называть белое черным. Винить монополию в росте цен на газ – это демагогия и популизм. Это попытка исказить ситуацию. Это ложь. Причина роста цен на газ не в том, что у нас существует мифическая монополия. Причем такая мощная, что заставляет МВФ себя слушаться. Причина в том, что долгое время и до сих пор цены на газ для населения устанавливаются административно. И не являются рыночными. И поэтому были долгое время искусственно занижены. И если вы долгое время лежали и не вставали, то потом вам будет тяжело ходить. Но это не значит, что надо продолжать лежать. И пробелам тарифво- это не проблема высокой или низкой стоимости газа. Это проблема экономики, которая еще не докомунизирована. Это проблема совка в головах, когда все было дешево, но только кушать было нечего.

И если паразитирование Юлии Венесуэловны на социализме в головах украинцев вполне понятно, то для «молодого поколения» это не очень хорошо смотрится. Тем более для того, кто позиционирует себя молодым либералом. Или не позиционирует? А тут запутаться легко.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»