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    Суспільство

    ЦВК визначила, в якому порядку кандидати у президенти виступатимуть на телебаченні і радіо

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    Агітація проводиться за рахунок державних коштів - ЦВК визначила, в якому порядку кандидати у президенти виступатимуть на телебаченні і радіо
    Агітація проводиться за рахунок державних коштів

    Всі кандидати матимуть не менше 30 хвилин на телеканалі й не менше 30 хвилин на радіо в два етапи по 15 хвилин кожен

    Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила черговість надання кандидатам у президенти ефірного часу на загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення і Громадського радіо Національної громадської телерадіокомпанії України для проведення передвиборної агітації. Жеребкування щодо визначення черговості було проведено під час засідання комісії в четвер, передають «Українські Новини».

    Як зазначається, всі кандидати матимуть не менше 30 хвилин на телеканалі й не менше 30 хвилин на радіо в два етапи по 15 хвилин кожен.

    На телеканалі ефірний час буде надано кандидатам у такому порядку:

    1 - Юрій Тимошенко, 2 - Роман Безсмертний, 3 - Дмитро Добродомов, 4 - Олександр Данилюк, 5 - Андрій Садовий, 6 - Василь Журавльов, 7 - Руслан Ригованов, 8 - Олег Ляшко , 9 - Віталій Скоцик, 10 - Юрій Кармазін, 11 - Олександр Шевченко, 12 - Геннадій Балашов, 13 - Петро Порошенко, 14 - Юрій Бойко, 15 - Віктор Ващенко, 16 - Аркадій Корнацький, 17 - Юрій Дерев'янко, 18 - Сергій Носенко , 19 - Олександр Вілкул, 20 - Євген Мураєв, 21 - Микола Габер, 22 - Дмитро Гнап, 23 - Олександр Мороз, 24 - Інна Богословська, 25 - Олександр Соловйов, 26 - Роман Насіров, 27 - Ілля Ківа, 28 - Сергій Кривонос, 29 - Володимир Петров, 30 - Володимир Зеленський, 31 - Ігор Шевченко, 32 - Валентин Наливайченко, 33 - Сергій Тарута, 34 - Ольга Богомолець, 35 - Руслан Кошулинський, 36 - Юлія Тимошенко, 37 - Анатолій Гриценко, 38 - Віктор Кривенко, 39 - Сергій Каплін, 40 - Віталій Купрій, 41 - Віктор Бондар, 42 - Ігор Смешко, 43 - Андрій Новак, 44 - Юлія Литвиненко.

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    На радіо кандидати будуть в ефірі в такому порядку:

    1 - Ківа, 2 - Юлія Тимошенко, 3 - Петров, 4 - Ляшко, 5 - Садовий, 6 - Кривонос, 7 - Насіров, 8 - Бойко, 9 - Скоцик, 10 - Бондар , 11 - Безсмертний, 12 - Носенко, 13 - Габер, 14 - Гнап, 15 - Корнацький, 16 - Ігор Шевченко, 17 - Кошулинський, 18 - Мороз, 19 - Ригованов, 20 - Смешко, 21 - Балашов, 22 - Дерев'янко, 23 - Литвиненко, 24 - Кривенко, 25 - Ващенко, 26 - Порошенко, 27 - Купрій, 28 - Зеленський, 29 - Богословська, 30 - Вілкул, 31 - Журавльов, 32 - Новак, 33 - Богомолець, 34 - Кармазін, 35 - Гриценко, 36 - Каплін, 37 - Наливайченко, 38 - Данилюк, 39 - Олександр Шевченко, 40 - Тарута, 41 Соловйов, 42 - Юрій Тимошенко, 43 - Добродомов, 44 - Мураєв.

    Агітація проводиться за рахунок державних коштів.

    Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що ефірний час для агітації кандидатам надаватимуть з 1 березня.

    Як повідомлялося, ЦВК сформувала 199 окружних комісій на вибори президента.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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