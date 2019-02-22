Порошенко і Зеленський виходять до другого туру. Розрив скорочується



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Перемогу Зеленському прогнозують 12,5% опитаних

Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Порошенка

Серед українців, хто обов’язково планує прийти на вибори президента і проголосувати, 19,9% підтримали би Володимира Зеленського, 17% - Петра Порошенка, 13,3% - Юлію Тимошенко, 9,6%. – Юрія Бойка, 5,5% - Анатолія Гриценка, 4,6% - Олега Ляшка.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс».





Від тих, хто обов’язково буде голосувати і вже визначився з своїм вибором, результат голосування виглядав би наступним чином: Зеленський – 23,8%, Порошенко – 20,3%. Третя – Юлія Тимошенко – 15,9%. Юрій Бойко отримав би 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,6%, Олег Ляшко – 5,5%.

Під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України (запитання: «Скажіть, а хто з наступних кандидатів, на вашу думку, переможе?»).

Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Порошенка – 23,9%. Перемогу Тимошенко прогнозують 16,3% опитаних, а Зеленському – 12,5%. В перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вищі за 5%.

Аналогічні тенденції останнім часом продемонстрували опитування ЦР та КМІСу.

Додамо, що Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» провів загальнонаціональне дослідження з 8 по 18 лютого 2019 року.

Вибірка: 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.