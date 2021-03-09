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    Вручення Шевченківської премії відбудеться у травні

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    9 Березня Комітет Шевченківської премії оголосив імена лауреатів 2021 року - Вручення Шевченківської премії відбудеться у травні

    9 Березня Комітет Шевченківської премії оголосив імена лауреатів 2021 року

    Фото з відкритих джерел

    Володимир Зеленський назвав дату вручення Шевченківської премії

    Цього року вручення Шевченківської премії відбудеться 20 травня – у 60-ту річницю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент України Володимир Зеленський.

    Президент зазначив, що цей рік – особливий для України. «Ми відзначатимемо 25 років Конституції України, 30 років незалежності України, а ще – 60 років від дня заснування Шевченківської премії», – сказав він.

    «Ми ухвалили рішення, що цьогоріч її вручення відбудеться не в традиційні Шевченківські дні, а 20 травня 2021 року – у 60-ту річницю заснування премії. Подробиці – згодом», – повідомив Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, в день народження Кобзаря Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії. Під час брифінгу члени Комітету представили лауреатів у шести номінаціях. Це – література, публіцистика/журналістика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво, кіномистецтво і театральне мистецтво.

    Першим оголосили переможця в номінації «Публіцистика і журналістика». Ним став колишній полонений бойовиків Станіслав Асєєв з книгою «В ізоляції».

    Детальніше читайте:
    Теги: Тарас Шевченко Володимир Зеленський Шевченківська премія
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