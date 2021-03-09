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    Аж за душу бере. На Прикарпатті священники заспівали вірші Шевченка (відео)

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    Священники з Івано-Франківська в оригінальний спосіб приєдналися до Шевченківських читань - Аж за душу бере. На Прикарпатті священники заспівали вірші Шевченка (відео)
    Священники з Івано-Франківська в оригінальний спосіб приєдналися до Шевченківських читань
    Скріншот фото: відео Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ

    Вірш «Розрита могила» дуже символічний та актуальний і в наш час

    На згадку про 207-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка священики з Прикарпаття записали відео, де акапельно заспівали та прочитали вірші поета. Про це повідомили на порталі Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ.

    На відео можна побачити групу священиків у чорних рясах, які акапельно співають твір Шевченка «Думи мої». Після цього в кадрі крупним планом з’являються й інші священнослужителі у вишиванках, які читають знаменитий вірш Шевченка «Розрита могила».

    «Вірш «Розрита могила» дуже символічний та, безумовно, актуальний і в наш час. Нашим роликом ми хочемо єднатися з цілою країною, яка в ці дні знову і знову згадує геніальну та величну постать нашого великого Кобзаря. Очевидно, кожен у свій спосіб має плекати його пам’ять, яка назавжди закарбована не тільки в його віршах, картинах чи іншій літературній спадщині, але й у ДНК кожного, хто зве себе українцем», – кажуть організатори.

    Нагадаємо, 9 березня виповнюється 207 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні чудовий привід послухати десять хітів Шевченка у виконанні сучасних музикантів.

    До 207-ої річниці кримська співачка Юлія Качула та український репер Міха заспівали вірш Шевченка «Гоголю» в жанрі репу для проєкту «Апокриф: Порепані вірші».

    Предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів, що Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву.

    Теги: церква Тарас Шевченко УГКЦ письменник
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