Сердючка потролила російського пропагандиста кумедним фото

Вєрка Сердючка за останні кілька днів дала жару в медіапросторі

Росіянам «підгоріло» від пісень артиста

Співак Андрій Данилко на сторінці свого сценічного персонажа у Facebook відповів недругам із РФ дотепним фото.

На скріншоті зображений російський пропагандист Володимир Соловйов, який критикував українця за пісню «Батько – наш Бандера».

Зокрема, український артист натякнув, що хейтерам з Росії згодилися б засоби від психічного захворювання.

Нагадаємо, росіяни, у яких у свій час пісні Сердючки звучали «з кожної праски», образилися на пісню про Бандеру. Спочатку почали таврувати артиста у коментарях, мовляв, Сердючку п'ять разів нагороджували «Золотим грамофоном», а тут таке. А потім – пішли далі. Депутат Держдуми Олександр Бородай запропонував заборонити Андрію Данилку в'їзд на територію Росії.

Також Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, нещодавно заспівав пісню «Батько наш – Бандера», чим привернув увагу публіки. Тепер він зізнався, як насправді ставиться до національного героя Степана Бандери.

Напередодні співак Андрій Данилко, якому погрожують заборонити в'їзд до Росії після виконання на одному з останніх концертів пісні «Батько – наш Бандера», відповів хейтерам у оригінальний спосіб.