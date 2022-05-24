В Івано-Франківську вуличного музиканта побили за пісні мовою окупанта (відео)

Згодом поруч проходять чоловіки і один із них робить зауваження та каже, що не дозволить співати у своєму місті російською мовою.

На відео видно, як група молодих музикантів виступає в центрі міста, а один із них співає під гітару російські пісні.

В Івано-Франківську вуличний музикант в центрі міста співав пісні російською мовою за що згодом поплатився. Відповідне відео опублікували в одному із місцевих Telegram -каналів.

«Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей», – каже чоловік.

Після цього чоловік вдаряє музиканта і останній падає на асфальт.

Додамо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував скандал з бійкою через пісні російською мовою в центрі міста.

Судячи зі слів мера, він не дуже занепокоївся долею побитого музиканта. А от долею "пана Василя", який вдарив співака, очільник Івано-Франківська занепокоївся.

"Я вчора дивився якесь відео. Треба тому хлопу адвоката певно знайти. Той, що москалю дав по писку", – сказав мер.

Також Марцінків доручив дізнатися, чи є на чоловіка заява в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні, який наразі перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, вуличний музикант на гітарі виконав гімн України.