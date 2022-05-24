В Івано-Франківську вуличного музиканта побили за пісні мовою окупанта (відео)
«Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей»
В Івано-Франківську вуличний музикант в центрі міста співав пісні російською мовою за що згодом поплатився. Відповідне відео опублікували в одному із місцевих Telegram-каналів.
На відео видно, як група молодих музикантів виступає в центрі міста, а один із них співає під гітару російські пісні.
Згодом поруч проходять чоловіки і один із них робить зауваження та каже, що не дозволить співати у своєму місті російською мовою.
«Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей», – каже чоловік.
Після цього чоловік вдаряє музиканта і останній падає на асфальт.
Додамо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував скандал з бійкою через пісні російською мовою в центрі міста.
Судячи зі слів мера, він не дуже занепокоївся долею побитого музиканта. А от долею "пана Василя", який вдарив співака, очільник Івано-Франківська занепокоївся.
"Я вчора дивився якесь відео. Треба тому хлопу адвоката певно знайти. Той, що москалю дав по писку", – сказав мер.
Також Марцінків доручив дізнатися, чи є на чоловіка заява в поліції.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні, який наразі перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, вуличний музикант на гітарі виконав гімн України.