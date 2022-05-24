  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Івано-Франківську вуличного музиканта побили за пісні мовою окупанта (відео)

    У центрі Івано-Франківська чоловік влаштував бійку - В Івано-Франківську вуличного музиканта побили за пісні мовою окупанта (відео)
    У центрі Івано-Франківська чоловік влаштував бійку
    фото: скріншот з відео

    «Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей»

    В Івано-Франківську вуличний музикант в центрі міста співав пісні російською мовою за що згодом поплатився. Відповідне відео опублікували в одному із місцевих Telegram-каналів.

    На відео видно, як група молодих музикантів виступає в центрі міста, а один із них співає під гітару російські пісні.

    Згодом поруч проходять чоловіки і один із них робить зауваження та каже, що не дозволить співати у своєму місті російською мовою.

    «Цією мовою розмовляють військові, які вбивають наших дітей», каже чоловік.

    Після цього чоловік вдаряє музиканта і останній падає на асфальт.

    Додамо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував скандал з бійкою через пісні російською мовою в центрі міста.

    Судячи зі слів мера, він не дуже занепокоївся долею побитого музиканта. А от долею "пана Василя", який вдарив співака, очільник Івано-Франківська занепокоївся.

    "Я вчора дивився якесь відео. Треба тому хлопу адвоката певно знайти. Той, що москалю дав по писку", – сказав мер.

    Також Марцінків доручив дізнатися, чи є на чоловіка заява в поліції.

    Раніше повідомлялося, що у Херсоні, який наразі перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, вуличний музикант на гітарі виконав гімн України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Івано-Франківську вуличного музиканта побили за пісні мовою окупанта (відео)