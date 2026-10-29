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Зеленський присвоїв звання народних артистів трьом акторам київського театру

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський присвоїв звання народних артистів трьом акторам київського театру
Театр імені Лесі Українки нещодавно відзначив сторіччя ювілейною виставою за участю акторів різних поколінь
Фото: Суспільне, Цензор

Президент відзначив 16 працівників Театру імені Лесі Українки з нагоди 100-річчя закладу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні звання 16 працівникам Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві. Відповідний указ №1074/2026 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Нагородження приурочили до 100-річчя заснування театру. У документі зазначено, що працівників відзначили за внесок у розвиток театрального мистецтва, професійну майстерність та багаторічну творчу діяльність.

Звання «Народний артист України» отримали троє акторів:

  • Євген Лунченко;
  • Андрій Пономаренко;
  • Олена Сілантьєва.

Ще шістьом акторам присвоєно звання «Заслужений артист України». Серед них Діна Андрійчук, Ольга Гришина, Ірина Дорошевська, Альберт Малик, Кирило Парастаєв та Аліса Тункевич-Нікітіна.

Режисерка-постановниця Ольга Гаврилюк отримала звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Крім того, шістьох працівників театру відзначили званням «Заслужений працівник культури України». Це Юрій Бондаренко, Нонна Грицюк, Андрій Дуберчак, Алла Муравська, Вадим Нікітін та Олександр Ратушний.

Нагадаємо, 15 жовтня «Главком» повідомляв, що Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відзначає сторіччя від дня заснування. Офіційна історія закладу розпочалася 15 жовтня 1926 року.

22 жовтня театр представив ювілейне ревю «Ця мить і є твоє життя». Як розповідав «Главком» у фоторепортажі, на сцену вийшли актори різних поколінь, зокрема народна артистка України Лариса Кадочнікова. Серед гостей були міністерка культури Тетяна Бережна та відомі театральні діячі.

 

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Теги: історія театр Володимир Зеленський народний артист

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