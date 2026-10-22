Екснардеп від БПП «поцупив» у Зеленського 73,22%

Політик і агробізнесмен Аркадій Корнацький патентує результат перемоги президента Володимира Зеленського на виборах 2019 року. Яка мета?

Поки Білий дім та Кремль хором схиляють Україну до капітуляції та проведення президентських виборів на сумнівних умовах, усередині країни завирували дивні політичні процеси. Те, що тепер стало відомо «Главкому», тривалий час трималося в таємниці учасниками цих процесів. Мова про підготовку нового політичного проєкту, фундаментом якої має стати… феноменальний президентський рейтинг Володимира Зеленського станом на момент обрання у квітні 2019 року.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року у другому турі виборів президента України шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одержав 73,22% голосів виборців (за нього проголосувало 13,54 млн осіб).

дані: ЦВК

Другий номер президентської гонки, на той час чинний глава держави Петро Порошенко здобув результат 24,45% або 4,52 млн голосів.

Партія-рейтинг: що далі?

10 вересня цього року Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» отримала від громадянина Аркадія Корнацького заявку на реєстрацію торговельної марки. Чоловік виявив бажання закріпити за собою право на назву: «Політична партія 73,22%».

Аркадій Корнацький закріплює за собою право на назву: «Політична партія 73,22%»

Використання цього торгового знака заявник «застовбив» за п’ятьма напрямками. Зокрема, частина з них (адміністрування та правове забезпечення політичних організацій та громадських об'єднань; публікування текстів, зокрема, політичних програм, аналітичних доповідей та брошур) дозволяють проводити активну політичну діяльність.

Копія заяви Корнацького на держреєстрацію торгової марки

Наразі торговельна марка «Політична партія 73,22%» перебуває у стадії реєстрації. Пан Корнацький уже сплатив 18 тис. грн необхідних платежів.

«Почути кожного» Зе-виборця

«Главком» поспілкувався з Аркадієм Корнацьким, який у Верховній Раді VIII скликання був народним депутатом від партії «Блок Петра Порошенка». Він запевнив: зараз, коли воєнний стан, не збирається створювати політичної сили під назвою «73,22%». Натомість хоче зареєструвати відповідний товарний знак. Це робиться для того, каже Корнацький, щоб відсікти будь-яких охочих осідлати цю назву «з метою фейкової паралельної роботи».

«Це буде неформальне об’єднання виборців під умовною назвою – політична партія «73,22%», – пояснює колишній обранець. – Є певні ідеї консолідувати цих 73,22% виборців, які проголосували за Зеленського у другому турі 2019 року для того, щоб звернутися до президента з конкретними вимогами щодо внутрішніх проблем України».

Аркадій Корнацький був народним депутатом VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка» фото з відкритих джерел

Екснардеп наполягає на тому, що президент Зеленський повинен запровадити в об’єднаних територіальних громадах військові адміністрації на чолі з учасниками бойових дій, а також фронтовиками, які вже демобілізовані. Самі ж громади, створені у 2014-2019 роках, Корнацький назвав «нелегітимними органами влади», які утворилися у результаті зміни адміністративно-територіального устрою.

«Зараз на території України немає легітимних органів, усі вони неконституційні... Ідеться про неконституційні громади та їхні виконкоми – вони мають бути замінені військовими адміністраціями. Тобто ще 12,5 тис. штук (додаткових військових адміністрацій, за словами Корнацького – «Главком»). Це матиме величезне значення для підйому морального духу народу, який забутий. Особливо селянство, яке перебуває, по суті, у стані геноциду», – переконаний колишній обранець.

Окремо з уст Корнацького пролунала критика на адресу п’ятого президента Петра Порошенка. Він наголосив: ніколи не був однопартійцем Порошенка. Проте на позачергових виборах до парламенту у 2014 році Корнацький балотувався від партії Блок Петра Порошенка (каже, що йому запропонував особисто Порошенко) у 132 окрузі на Миколаївщині і переміг з незначним відривом від конкурентів.

«Через пару тижнів після того, як була обрана Верховна Рада VIII скликання, стало зрозуміло: все, що казав Порошенко, – це брехня. Тому, коли я продовжував працювати у Раді, не виходячи з фракції, завжди усім пояснював: мене обирали виборці все-таки під брендом «Жити по-новому», і я буду й далі нести цей хрест», – зауважив Корнацький.

На уточнююче запитання «Главкома», чи узгоджує політик свої дії стосовно реєстрації торгової марки з Офісом президента або іншими близькими до влади людьми, пан Корнацький категорично заперечив: «73,22% – це не його (Володимира Зеленського – «Главком») результат. Це результат виборців. А я був одним із тих виборців, який за нього голосував. І ніхто не має права на цю цифру до того часу поки її не запатентовано як торговельний знак».

Аркадій Корнацький підсумував, що «не має жодної дружби з Банковою», а навпаки, – начебто рахується у «чорних списках». Підтвердженням своїх слів називає вирок Вищого антикорупційного суду, який призначив йому три роки та шість місяців позбавлення волі. Це рішення Корнацький оскаржує в апеляції.

Хто такий Аркадій Корнацький?

За даними аналітичної системи Youcontrol, 73-річний народний депутат VIII скликання Аркадій Корнацький володіє сімейною групою компаній «Агрофірма Корнацьких» займаються рослинництвом, свинарством, конярством, звіринництвом та рибництвом. До складу групи також входить комбікормовий завод та три зерноочисні комплексами. Земельний банк в обробітку – 16 тис. га у Кривоозерському та Первомайському районах Миколаївської області.

Також він очолює кілька громадських організацій, наприклад, Всеукраїнське об’єднання «Рух вільних селян», «Селянський фронт»; має стосунок до благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд» «Порятунок села».

На 2019 рік, коли Корнацький подав останню декларацію як народний депутат, він вважався офіційним мільйонером. Зокрема, готівкою задекларував 19,74 млн грн, $775 тис. і 155 тис. євро.

На позачергових виборах президента у 2019 році Аркадій Корнацький був у числі 39 кандидатів, які боролися за найвищу у державі посаду. Як результат, він отримав 0,02% підтримки; за нього проголосувало майже 5 тис. виборців, найбільше – у рідній Миколаївщині.

До потрапляння у Верховному Раду восени 2014 року пан Корнацький двічі безуспішно намагався туди зайти у 2012-2013 роках. Зокрема, вибори у 132 окрузі спочатку було зірвано, а під час повторних виборів Корнацький поступився переможцю з різницею у майже 1,8 тис. голосів.

Віталій Тараненко, «Главком»