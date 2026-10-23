Дипломатія без права на відповідь або чому Трамп дратується через опір Зеленського. Пояснення NYT

Дональд Трамп проявляє повагу лише до автократичних керівників, таких як Володимир Путін, Сі Цзіньпін чи Кім Чен Ин

Вільний стиль дипломатії Дональда Трампа передбачає свободу критики інших світових лідерів, проте викликає гостру реакцію, коли вони чинять опір у відповідь. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський черговий раз зіткнувся з цим під час за закритої зустрічі в Осло з американськими переговірниками – спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером (який долучився через відеозв'язок). Представники Вашингтона висловили докори українському лідеру через його публічні зауваження у відповідь на випади Трампа, зазначивши, що така поведінка розлютила президента США.

Зі свого боку Зеленський заперечив деякі закиди щодо своїх слів, але після переговорів дав стриманішу оцінку, відзначивши відновлення допомоги з боку розвідки США, контакти з держсекретарем Марко Рубіо та загальний конструктивний характер діалогу заради миру.

Подібний підхід Трампа змушує багатьох світових лідерів уникати суперечок через ризик урядових чи економічних санкцій. Трамп вимагає поваги до себе, але проявляє її переважно до тих, хто підкоряється, або до автократичних керівників, таких як Володимир Путін, Сі Цзіньпін чи Кім Чен Ин. Показним прикладом став візит Віткоффа до Санкт-Петербурга одразу після Осло, де той після звільнення американського в'язня назвав Путіна «гуманістом».

Для Зеленського публічна відповідь Трампу є складним вибором, оскільки Україна критично залежить від американської підтримки у війні проти РФ. Напруженість у стосунках триває ще з першого терміну Трампа, коли його радники переконували у нібито втручанні України у вибори 2016 року, а спроби тиску щодо розслідування проти Джо Байдена призвели до першого імпічменту.

Раніше повідомлялося, що американський лідер Дональд Трамп висловив переконання, що український президент Володимир Зеленський не зацікавлений у завершенні воєнних дій і не прагнув цього раніше.

На думку очільника Білого дому, фінансова підтримка з боку європейських країн та попередні кошти від адміністрації Джо Байдена лише сприяють такій позиції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що останні дії США виглядають як спроба змусити Україну піти на поступки РФ.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, аби переконати Україну капітулювати, і хоч він не стверджує, що партнери свідомо прагнуть закінчити війну за рахунок України, зовні це виглядає саме так.