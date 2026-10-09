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Зеленський повідомив про значні пошкодження енергосистеми України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський повідомив про значні пошкодження енергосистеми України
Зеленський заявив про масштабні пошкодження енергосистеми
фото: ОП

Відновлювальні роботи тривають цілодобово

Російські удари спричинили численні пошкодження енергетичних мереж та об'єктів передачі електроенергії в Україні. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити роботу енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участю військових та урядовців, під час якої обговорили наслідки російських ударів по енергосистемі, відновлювальні роботи та ситуацію на фронті.

«На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об'єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово», – зазначив глава держави. Зеленський подякував ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній та представникам обласної влади, які оперативно займаються відновленням енергосистеми після російських атак.

За словами президента, під час наради оновили потреби України в енергетичному обладнанні та засобах протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ і команда Офісу президента готують відповідні звернення до міжнародних партнерів. Зеленський також планує обговорити ці питання з іноземними лідерами.

Окрему увагу приділили виконанню планів стійкості в Київській області та інших регіонах. Президент наголосив, що затримки в реалізації відповідних заходів неприпустимі, а відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Крім того, Зеленський розкритикував міську владу Києва через майже повне невиконання необхідних заходів із забезпечення стійкості. За його словами, для столиці визначено окремі завдання.

Під час наради також було розглянуто ситуацію в Прилуках Чернігівської області. Президент доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які раніше обговорили з місцевими жителями.

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ доповіли про ситуацію на фронті, зокрема в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов'янська та Краматорська Донецької області. Зеленський повідомив про результати знищення російських підрозділів, які намагалися проникнути в районі Добропілля. 

Нагадаємо, 8 жовтня російські безпілотники атакували один із важливих енергетичних об'єктів Києва. Внаслідок обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення міста. Через це в окремих районах виникли перебої з електропостачанням для значної кількості споживачів.

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Теги: Володимир Зеленський енергетика обстріл ремонт електроенергія

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