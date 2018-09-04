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    Здоров'я

    Алергіків попередили про активність амброзії в Україні

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    <span>Дощі майже не вплинуть на алергенну обстановку тижня</span> - Алергіків попередили про активність амброзії в Україні
    Дощі майже не вплинуть на алергенну обстановку тижня

    Злакові трави досі викидають у повітря пилкові зернята, але вони або поодинокі, або спостерігаються в низьких концентраціях

    Новий сплеск активності амброзії у високій і надвисокій концентрації її пилку очікується майже по всій території України. Виняток становитимуть хіба що Волинь, Рівненська і Київська області, як і Карпати, де концентрація пилку амброзії буде помірною. Про це повідомили в Європейській аероалергенній мережі.

    З усієї кількості переважно помірними будуть концентрації пилку полину, які будуть знижуватися до низьких на півночі країни. Злакові трави досі викидають у повітря пилкові зернята, але вони або поодинокі, або спостерігаються в низькій концентрації.

    У помірній концентрації (особливо в лісостеповій і лісовій зонах) і в низькій концентрації (на решті території України) поки що буде спостерігатися помірно алергенний пилок рослин сімейства Амарантові (лобода, амарант). У низьких концентраціях буде реєструватися малоалергенний пилок конопляних (конопля, хміль). Помірно алергенний пилок айстрових рослин (ромашка, соняшник й інші представники цієї родини) очікується в низьких концентраціях, як і пилок малоалергенної кропиви в місцях лісової і лісостепової зон. Пилок подорожника, щавлю та інших рослин родини гречкових буде поодиноким. Пилкові зернята цих рослин мають помірну алергенність.

    У той же час дощі майже не вплинуть на алергенну обстановку початку цього тижня - на більшості території країни їх знову не прогнозують.

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