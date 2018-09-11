Алергологи попередили: цвітіння амброзії йде на спад



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Опади збільшуватимуть у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості

Сезон пилкування в Україні йде на спад - починаючи з поточного тижня пилок амброзії залишиться актуальним алергеном лише для півдня, сходу та Закарпаття. Тут можуть спостерігатись помірні до високих концентрації цих пилкових зерен, повідомляє Європейська аероалергенна мережа.

За даними мережі, на решті території країни концентрації пилку амброзії будуть низькими до помірних, особливо — у суху погоду у центрі країни: у Черкасах, Вінниці, Кропивницькому.

Концентрації пилку полину будуть низькими по всій країни, пилок злаків — поодиноким.

У низьких концентраціях у повітрі все ще спостерігатиметься помірно алергенний пилок рослин родини амарантові (лобода, амарант) та айстрові (ромашка, соняшник та схожі на них квіти), малоалергенний пилок конопляних (конопля, хміль). Пилок подорожника, щавлю та інших рослин родини гречкові буде поодиноким. Пилкові зерна цих рослин мають помірну алергенність.

Рівні малоалергенних спор кладоспоріуму будуть низькими, алергенної альтернарії — помірними. Спори шапинкових грибів та епікоккуму, гельмінтоспоріуму, периконії, стемфіліуму, плеоспори, іржастих та сажкових грибів спостерігаютимуться у низьких та помірних концентраціях.

Дощі значно знизять вміст пилку у повітрі Чернігова, Рівного, де вони прогнозуються 10-11, 14-15 вересня, та Сімферополя (11-12, 14-16 вересня). У Вінниці, Чернівцях, Києві, Донецьку, Житомирі дощитиме 10-11 та 15 вересня, в Луцьку — 14,15, у Львові, Івано-Франківську та Сумах — 10 та 15 вересня. У Хмельницькому, Черкасах, Кропивницькому, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі та Полтаві опади очікуються 10 та 11 вересня, у Херсоні — 11, 12-го, у Маріуполі — 11, 15-го, у Кривому Розі — 11-го, у Харкові — 10-го, в Ужгороді, Тернополі, Луганську — 15 вересня.

Опади збільшуватимуть у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості.