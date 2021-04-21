У Чернігові можуть продовжити посилений карантин

Чернігів на першому місці за кількістю госпіталізацій - 380 пацієнтів

Посилений карантин в Чернігові можуть продовжити до 10 травня через складну ситуацію з коронавірусом. Рішення з цього питання буде прийматися на наступному тижні. Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

Міський голова стурбований тим, що громадяни продовжують ігнорувати обмеження, які були введені для боротьби з Covid-19. Він нагадав, що Чернігів на першому місці за кількістю госпіталізацій - 380 пацієнтів.

Ситуація з ковідом, на переконання міського голови, навіть гірша ніж нам показує статистика. Справжня кількість хворих, яким би було потрібно лікування в стаціонарі, може бути набагато більша. Але на межі 400 госпіталізованих, коли є навала чергових хворих з серйозними симптомами, їх зі стаціонару почали швидше виписувати. Тобто після зняття гострого стану, а не після повного одужання і ще пари днів про всяк випадок.

Важкість випадків, з якими люди потрапляють у стаціонар, підвищилася.

Кількість померлих від ковіду в закладах охорони здоров’я Чернігівської міської ради за минулий тиждень - 25 і за позаминулий – 19. Це рівні летальності, які перевищують усі що були за попередні тижні. В основному це люди віком 60+, але 12% - вже люди віку 44-50 років.

За цей період захворіло на ковід у місті 40 дітей, і це також більше ніж було будь-коли раніше.

Місцева влада доручила перевірити ефективність карнитину до 27 квітня. На основі отриманих даних вони будуть вирішувати питання щодо продовження карантину в Чернігові.

8 квітня в Чернігові посилили карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків, 14 720 пацієнтів одужали.

Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні, але кількість тих, хто подолав хворобу, за добу другий день поспіль перевищує число хворих.