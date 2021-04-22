Дружина Тищенка про скандальну вечірку: кожен гість здав тест на Covid-19

Барановська заявила, що святкування не порушувало правила карантину

Дружина народного депутата від Слуги народу Миколи Тищенка, Алла Барановська, прокоментувала вечірку на честь свого дня народження на тлі карантину в Києві.

У Instagram-сторіс вона заявила, що всі гості вечірки заздалегідь здали тест на коронавірус, а святкування не порушувало правила карантину.

«Мій ДР був закритим, зібралися лише найближчі, вузьке коло - трохи більше за 20 людей, проходив у номерах готелю, не в ресторані... Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що у 99% з них антитіла. Щодо законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках», – написала Барановська.

Вона додала, що задекларує суму, витрачену на святкування, і заявила, що їй «шкода почуттів» українців, яких зачепила ця ситуація: «Я не мала наміру викликати такі емоції і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю».

Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.