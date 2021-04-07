Березовий сік – весняний напій: лікувальні властивості, користь і шкода
Народні цілителі рекомендують березовий сік як засіб боротьби з затяжною депресією
Самою унікальною властивістю білоствольної красуні є її здатність давати вже готовий натуральний продукт, який має неймовірну цілющу силу – березовий сік.
Сік берези являє собою прозору рідину, яка на початку весни рухається по стволу, пробуджуючи спляче дерево до активного життя. Він є потужним ліками, яке використовується для лікування від багатьох недуг. Офіційна медицина вважає сік берези одним з кращих натуральних дієтичних продуктів, який завдяки своєму біохімічному складу позитивно впливає на організм.
За старих часів слов'яни поїли їм по весні дітей і хворих людей, і після декількох днів прийому соку, ті відчували себе бадьоріше, здоровіше і енергійніше.
І справді, сік пробуджує не тільки дерево, а будь-якого, хто його п'є – зникає втома, поліпшується настрій – справжній еліксир бадьорості, приготований нам в подарунок матінкою-Природою.
З чого складається сік берези?
Деякі вважають цей сік панацеєю від усіх хвороб, хоча це не так, цікаво дізнатися, що ж дає йому таку унікальну силу.
До складу соку входять вітаміни: С, В6 і В12, є й інші, але їх зміст незначно. За кількістю і набору мікро- і макроелементів, березовий сік можна назвати лідером - в ньому присутня майже вся таблиця Менделєєва: мінеральні солі барію, алюмінію, заліза, стронцію, титану, нікелю, заліза, магнію, цирконію, натрію та ін.
Крім цього, в ньому виявлені:
- більше десятка органічних кислот,
- дубильні сполуки,
- сапоніни,
- фітонциди
- цукру (глюкоза, фруктоза, сахароза),
- ефірні масла,
- вітер
Такий багатий комплекс біоактивних речовин володіє високопоживної цінністю, при цьому, калорійність складає всього 24 Ккал на 0,1 л.
Протизапальні властивості забезпечує набір фітонцидів, який знищує мікроби і бактерії, активують імунітет і сприяє зростанню опірності до різних бактерій. Він корисний при вітамінної недостатності і цинзі, успішно відновлює сили, підвищує імунітет і виводить токсини.
Всього стакан березового соку насичує організм всіма необхідними мінеральними речовинами, в яких потребує людина, ослаблений авітамінозом.
Лікувальні властивості березового соку
За старих часів люди вірили в містичну чудотворну силу берези, проте, в наші дні було дано науково обґрунтоване пояснення – це багатий склад біоактивних речовин. Саме цим обумовлені здібності березового соку зцілювати хвороби.
Регулярне вживання соку сприяє очищенню крові, виведенню з клітин токсинів, шлаків і продуктів розпаду, підвищенню гемоглобіну. Березовий сік благотворно впливає на загоєння ран і пошкоджень шкіри, під його впливом швидше рубцюються навіть застарілі і гнійні виразки.
Відомо, що він стимулює функції нирок, що дуже важливо при таких захворюваннях, як сечокам'яна хвороба і пієлонефрит. Сік покращує обмін речовин, що сприяє схудненню. Недарма в народі порівнюють стрункість з березою, а сік використовують як один із засобів лікування ожиріння.
Він приводить в тонус нервову систему, що допомагає впоратися з такими проблемами, як хронічна втома, депресія або весняна хандра.
Народні цілителі рекомендували пити сік для нормалізації кислотності в шлунку і кишкової мікрофлори, а також для підтримки організму в комплексному лікуванні онкологічних захворювань. Сік дають пити людям, які страждають на подагру, артрити, запалення легенів або туберкульоз.
Не оминули увагою сік і косметологи, вони стверджують, що косметичні засоби на його основі тонізують шкіру, позбавляють її від пігментації і усувають зайву жирність. Сільські дівчата ополіскували волосся соком берези, щоб поліпшити їх зростання, усунути лупа і зміцнити волосяні цибулинки.
Склянка соку рекомендується випивати при головних болях або безсонні, він полегшує стан жінок в клімактеричний період, а у чоловіків покращує потенцію.
Лікування березовим соком
Сік можна пити як чистим, так і в суміші з іншими – яблучним, буряковим або морквяним.
При гіпертонії
Часто підвищення артеріального тиску супроводжується запамороченням, головним або серцевим болем, появою набряків. Пийте по 0,2 л соку на добу в два прийоми, і ваше самопочуття стане набагато краще вже через пару-трійку днів.
При анемії
Слід з'єднати в рівних пропорціях березовий, яблучний і морквяний сік і випивати по півсклянки перед їдою 3-4 р. в день.
При артритах, артрозі, подагрі, варикозному розширенні вен і ін. Хворобах суглобів
Потрібно 3 р. в день випивати по? склянки свіжого соку. Для посилення ефекту лікування вранці і ввечері запивайте сік склянкою молока.
При печії, гастритах і проблеми з жовчним міхуром
3 р. в день за 30 хв. перед їжею треба пити по чверті склянки соку. При підвищеній кислотності розбавте його водою в пропорції 2 до 1.
При застудах і туберкульозі легенів
Пийте по 0,1 л чистого злегка підігрітого соку, а якщо болить горло, після їжі кожен раз полощіть їм горло.
При імунодефіциті і авітамінозі
Змішайте порівну березовий сік і сільське молоко, додайте? ч. л. картопляного крохмалю і пийте по півсклянки цього напою 3-4 р. в день. 3 лимона разом з шкіркою прокрутити через м'ясорубку, додати 0,5 л березового соку і поставити в холодне місце на 2-е суток. Потім додайте в суміш 0,2 г липового меду і знову поставте на холод на пару днів. Приймати суміш по 1/2 склянки за 20 хв. до їди тричі на день. Цей рецепт ефективний і при зниженому артеріальному тиску.
При пухлинах в якості комплексного лікування
Слід змішати по 2 частини березового, морквяного і соку від деревію, і по 1-й частині соку таволги, болиголова і звіробою. Розмішати і приймати по 1-й ст. л. двічі на день – вранці натщесерце та ввечері перед сном, запиваючи теплим молоком.
При високій температурі
Як зовнішній жарознижуючий засіб - на області ліктьових згинів, паху, на лоб, під коліна і пахви прикладайте компрес з березового соку. Такі ж примочки слід робити і при шкірних захворюваннях, але компреси прикладати до хворих місць.
Для вигнання з нирок каменів і піску
Щодня слід натщесерце і на ніч випивати по склянці нерозбавленого соку берези. Обережно - перед початком лікування потрібно проконсультуватися з лікарем і з'ясувати розміри каменів. Якщо вони великі - можуть застрягти в протоках і тоді буде потрібно госпіталізація. Це відноситься до оксалатним і сечокислим камінню, а ось фосфатні і карбонатні камені сік ефективно розчиняє. Курс лікування – 3 місяці.
При випаданні волосся
Якщо волосся слабке і стали рідшати, втирайте в шкіру таку суміш: березовий сік, відвар будяків і горілка - все в рівних пропорціях.
При лікуванні проблем шлунково-кишкового тракту
Стакан вівсяних зерен залити 1,5 л соку і поставити в прохолодне місце на ніч. Вранці поставити настій на водяну баню і упарюють до тих пір, поки рідина не зменшиться наполовину. Пити по склянці 3 р. в день. Курс лікування - місяць.
Як заготовлюється і зберігається березовий сік
Березовий сік заготовляють ранньою весною, рівно до того періоду, коли на дереві набрякли нирки, але ще не розпустилися. У середній смузі це кінець березня – початок квітня.
Вважається, що найкорисніший сік буває з самотньо зростаючого дерева, яке стоїть на сонячній стороні. Зрозуміло, дерева повинні рости далеко від доріг і промислових зон.
Для збору соку вибирається вже міцне дерево товщ. не менше 20 см в діаметрі. У стовбурі дерева шуруповертом або шилом проробляється отвір глибиною 2-3 см. Воно повинно бути під кутом і нахилене до землі.
Після того, як дірочка просвердлені і з'явилася перша крапелька соку, в поглиблення вставляється тоненька трубочка, через яку і потече сік. Під трубку підставляють ємність для соку. Щоб не завдати шкоди дереву, з одного берези можна збирати не більше 2-3 літрів.
Кращий час для збору – період з 12 до 17 годин, в цей час сік виділяється рясно.
Після того, як збір закінчено, не забудьте вийняти трубочку і вставити в отвір кілочок або ж замазати варом або воском, подбайте про дерево, і воно на наступний рік знову порадує вас цілющою вологою.
У холодильнику сік зберігається не більше 2 діб, після чого його потрібно або випити, або переробити на зберігання, інакше втрачаються всі цілющі властивості.
Зберігають свіжозібраний сік в холодильнику не більше 2-х діб. На жаль, у цього напою є всього один недолік – складне зберігання. Його можна консервувати і закочувати в банки, додавши цукор і довівши до кипіння, але доведеться змиритися з тим, що частина корисних речовин зруйнується.
Можна зробити березовий квас, для цього в підігрітий сік додають дріжджі (20 г на літр), кілька промитих родзинок і цедру лимона, і настоюють 2 тижні. Такий напій може стояти в холодильнику до 2 місяців.
Кращим способом, з точки зору збереження корисних властивостей, є повна заморозка соку в морозилці або, у кого є можливість, в погребі на льодовику.
Протипоказання
Для натурального березового соку існує лише 2 протипоказання:
- алергія на пилок сережок берези,
- індивідуальна непереносимість.
Але всі ці випадки рідкісні. Проте, якщо є будь-які хронічні недуги, потрібно порадитися з лікарем. Все це відноситься до натурального березового соку, а не до того, що продається в банках в магазинах. Уважно подивіться на етикетку і побачите, що там присутні ароматизатори і консерванти, тому користі для здоров'я від такого соку чекати не варто.