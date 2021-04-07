Березовий сік – весняний напій: лікувальні властивості, користь і шкода

Народні цілителі рекомендують березовий сік як засіб боротьби з затяжною депресією

Самою унікальною властивістю білоствольної красуні є її здатність давати вже готовий натуральний продукт, який має неймовірну цілющу силу – березовий сік.

Сік берези являє собою прозору рідину, яка на початку весни рухається по стволу, пробуджуючи спляче дерево до активного життя. Він є потужним ліками, яке використовується для лікування від багатьох недуг. Офіційна медицина вважає сік берези одним з кращих натуральних дієтичних продуктів, який завдяки своєму біохімічному складу позитивно впливає на організм.

За старих часів слов'яни поїли їм по весні дітей і хворих людей, і після декількох днів прийому соку, ті відчували себе бадьоріше, здоровіше і енергійніше.

І справді, сік пробуджує не тільки дерево, а будь-якого, хто його п'є – зникає втома, поліпшується настрій – справжній еліксир бадьорості, приготований нам в подарунок матінкою-Природою.

З чого складається сік берези?

Деякі вважають цей сік панацеєю від усіх хвороб, хоча це не так, цікаво дізнатися, що ж дає йому таку унікальну силу.

До складу соку входять вітаміни: С, В6 і В12, є й інші, але їх зміст незначно. За кількістю і набору мікро- і макроелементів, березовий сік можна назвати лідером - в ньому присутня майже вся таблиця Менделєєва: мінеральні солі барію, алюмінію, заліза, стронцію, титану, нікелю, заліза, магнію, цирконію, натрію та ін.

Крім цього, в ньому виявлені:

більше десятка органічних кислот,

дубильні сполуки,

сапоніни,

фітонциди

цукру (глюкоза, фруктоза, сахароза),

ефірні масла,

вітер

Такий багатий комплекс біоактивних речовин володіє високопоживної цінністю, при цьому, калорійність складає всього 24 Ккал на 0,1 л.

Протизапальні властивості забезпечує набір фітонцидів, який знищує мікроби і бактерії, активують імунітет і сприяє зростанню опірності до різних бактерій. Він корисний при вітамінної недостатності і цинзі, успішно відновлює сили, підвищує імунітет і виводить токсини.

Всього стакан березового соку насичує організм всіма необхідними мінеральними речовинами, в яких потребує людина, ослаблений авітамінозом.

Лікувальні властивості березового соку

За старих часів люди вірили в містичну чудотворну силу берези, проте, в наші дні було дано науково обґрунтоване пояснення – це багатий склад біоактивних речовин. Саме цим обумовлені здібності березового соку зцілювати хвороби.

Регулярне вживання соку сприяє очищенню крові, виведенню з клітин токсинів, шлаків і продуктів розпаду, підвищенню гемоглобіну. Березовий сік благотворно впливає на загоєння ран і пошкоджень шкіри, під його впливом швидше рубцюються навіть застарілі і гнійні виразки.

Відомо, що він стимулює функції нирок, що дуже важливо при таких захворюваннях, як сечокам'яна хвороба і пієлонефрит. Сік покращує обмін речовин, що сприяє схудненню. Недарма в народі порівнюють стрункість з березою, а сік використовують як один із засобів лікування ожиріння.

Він приводить в тонус нервову систему, що допомагає впоратися з такими проблемами, як хронічна втома, депресія або весняна хандра.

Народні цілителі рекомендували пити сік для нормалізації кислотності в шлунку і кишкової мікрофлори, а також для підтримки організму в комплексному лікуванні онкологічних захворювань. Сік дають пити людям, які страждають на подагру, артрити, запалення легенів або туберкульоз.

Не оминули увагою сік і косметологи, вони стверджують, що косметичні засоби на його основі тонізують шкіру, позбавляють її від пігментації і усувають зайву жирність. Сільські дівчата ополіскували волосся соком берези, щоб поліпшити їх зростання, усунути лупа і зміцнити волосяні цибулинки.

Склянка соку рекомендується випивати при головних болях або безсонні, він полегшує стан жінок в клімактеричний період, а у чоловіків покращує потенцію.

Лікування березовим соком

Сік можна пити як чистим, так і в суміші з іншими – яблучним, буряковим або морквяним.

При гіпертонії

Часто підвищення артеріального тиску супроводжується запамороченням, головним або серцевим болем, появою набряків. Пийте по 0,2 л соку на добу в два прийоми, і ваше самопочуття стане набагато краще вже через пару-трійку днів.

При анемії

Слід з'єднати в рівних пропорціях березовий, яблучний і морквяний сік і випивати по півсклянки перед їдою 3-4 р. в день.

При артритах, артрозі, подагрі, варикозному розширенні вен і ін. Хворобах суглобів

Потрібно 3 р. в день випивати по? склянки свіжого соку. Для посилення ефекту лікування вранці і ввечері запивайте сік склянкою молока.

При печії, гастритах і проблеми з жовчним міхуром

3 р. в день за 30 хв. перед їжею треба пити по чверті склянки соку. При підвищеній кислотності розбавте його водою в пропорції 2 до 1.

При застудах і туберкульозі легенів

Пийте по 0,1 л чистого злегка підігрітого соку, а якщо болить горло, після їжі кожен раз полощіть їм горло.

При імунодефіциті і авітамінозі

Змішайте порівну березовий сік і сільське молоко, додайте? ч. л. картопляного крохмалю і пийте по півсклянки цього напою 3-4 р. в день. 3 лимона разом з шкіркою прокрутити через м'ясорубку, додати 0,5 л березового соку і поставити в холодне місце на 2-е суток. Потім додайте в суміш 0,2 г липового меду і знову поставте на холод на пару днів. Приймати суміш по 1/2 склянки за 20 хв. до їди тричі на день. Цей рецепт ефективний і при зниженому артеріальному тиску.

При пухлинах в якості комплексного лікування

Слід змішати по 2 частини березового, морквяного і соку від деревію, і по 1-й частині соку таволги, болиголова і звіробою. Розмішати і приймати по 1-й ст. л. двічі на день – вранці натщесерце та ввечері перед сном, запиваючи теплим молоком.

При високій температурі

Як зовнішній жарознижуючий засіб - на області ліктьових згинів, паху, на лоб, під коліна і пахви прикладайте компрес з березового соку. Такі ж примочки слід робити і при шкірних захворюваннях, але компреси прикладати до хворих місць.

Для вигнання з нирок каменів і піску

Щодня слід натщесерце і на ніч випивати по склянці нерозбавленого соку берези. Обережно - перед початком лікування потрібно проконсультуватися з лікарем і з'ясувати розміри каменів. Якщо вони великі - можуть застрягти в протоках і тоді буде потрібно госпіталізація. Це відноситься до оксалатним і сечокислим камінню, а ось фосфатні і карбонатні камені сік ефективно розчиняє. Курс лікування – 3 місяці.

При випаданні волосся

Якщо волосся слабке і стали рідшати, втирайте в шкіру таку суміш: березовий сік, відвар будяків і горілка - все в рівних пропорціях.

При лікуванні проблем шлунково-кишкового тракту

Стакан вівсяних зерен залити 1,5 л соку і поставити в прохолодне місце на ніч. Вранці поставити настій на водяну баню і упарюють до тих пір, поки рідина не зменшиться наполовину. Пити по склянці 3 р. в день. Курс лікування - місяць.

Як заготовлюється і зберігається березовий сік

Березовий сік заготовляють ранньою весною, рівно до того періоду, коли на дереві набрякли нирки, але ще не розпустилися. У середній смузі це кінець березня – початок квітня.

Вважається, що найкорисніший сік буває з самотньо зростаючого дерева, яке стоїть на сонячній стороні. Зрозуміло, дерева повинні рости далеко від доріг і промислових зон.

Для збору соку вибирається вже міцне дерево товщ. не менше 20 см в діаметрі. У стовбурі дерева шуруповертом або шилом проробляється отвір глибиною 2-3 см. Воно повинно бути під кутом і нахилене до землі.

Після того, як дірочка просвердлені і з'явилася перша крапелька соку, в поглиблення вставляється тоненька трубочка, через яку і потече сік. Під трубку підставляють ємність для соку. Щоб не завдати шкоди дереву, з одного берези можна збирати не більше 2-3 літрів.

Кращий час для збору – період з 12 до 17 годин, в цей час сік виділяється рясно.

Після того, як збір закінчено, не забудьте вийняти трубочку і вставити в отвір кілочок або ж замазати варом або воском, подбайте про дерево, і воно на наступний рік знову порадує вас цілющою вологою.

У холодильнику сік зберігається не більше 2 діб, після чого його потрібно або випити, або переробити на зберігання, інакше втрачаються всі цілющі властивості.

Зберігають свіжозібраний сік в холодильнику не більше 2-х діб. На жаль, у цього напою є всього один недолік – складне зберігання. Його можна консервувати і закочувати в банки, додавши цукор і довівши до кипіння, але доведеться змиритися з тим, що частина корисних речовин зруйнується.

Можна зробити березовий квас, для цього в підігрітий сік додають дріжджі (20 г на літр), кілька промитих родзинок і цедру лимона, і настоюють 2 тижні. Такий напій може стояти в холодильнику до 2 місяців.

Кращим способом, з точки зору збереження корисних властивостей, є повна заморозка соку в морозилці або, у кого є можливість, в погребі на льодовику.

Протипоказання

Для натурального березового соку існує лише 2 протипоказання:

алергія на пилок сережок берези,

індивідуальна непереносимість.

Але всі ці випадки рідкісні. Проте, якщо є будь-які хронічні недуги, потрібно порадитися з лікарем. Все це відноситься до натурального березового соку, а не до того, що продається в банках в магазинах. Уважно подивіться на етикетку і побачите, що там присутні ароматизатори і консерванти, тому користі для здоров'я від такого соку чекати не варто.

За матеріалами ЗМІ