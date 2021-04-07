  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні Землю накриє магнітна буря - Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
    Сьогодні Землю накриє магнітна буря

    Саме магнітна буря 7 квітня буде найнеспокійнішим періодом

    Геомагнітні бурі почалися ще 5 квітня, але були досить слабкими. Справжня сильна магнітна буря почалася 6 квітня, а пік її припаде на 7 квітня (свято Благовіщення 2021) і остаточно вщухне лише за кілька днів.

    Саме магнітна буря 7 квітня буде найнеспокійнішим періодом.

    Коливання сягатимуть трьох балів – і найсильніше відчуватися будуть у ранкові години (з 06:00 і до обіду за київським часом).

    Наступний затяжний удар - це магнітна буря 8, 9 і 10 квітня 2021. Пік цієї магнітної бурі припаде на 10 квітня, коли вона досягне рівня G1 (тобто п'яти балів).

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    • Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
    • Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
    • У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
    • При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
    Теги: здоров'я ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies