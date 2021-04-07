Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

Саме магнітна буря 7 квітня буде найнеспокійнішим періодом

Геомагнітні бурі почалися ще 5 квітня, але були досить слабкими. Справжня сильна магнітна буря почалася 6 квітня, а пік її припаде на 7 квітня (свято Благовіщення 2021) і остаточно вщухне лише за кілька днів.

Саме магнітна буря 7 квітня буде найнеспокійнішим періодом.

Коливання сягатимуть трьох балів – і найсильніше відчуватися будуть у ранкові години (з 06:00 і до обіду за київським часом).

Наступний затяжний удар - це магнітна буря 8, 9 і 10 квітня 2021. Пік цієї магнітної бурі припаде на 10 квітня, коли вона досягне рівня G1 (тобто п'яти балів).

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі