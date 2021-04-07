Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
Саме магнітна буря 7 квітня буде найнеспокійнішим періодом
Геомагнітні бурі почалися ще 5 квітня, але були досить слабкими. Справжня сильна магнітна буря почалася 6 квітня, а пік її припаде на 7 квітня (свято Благовіщення 2021) і остаточно вщухне лише за кілька днів.
Саме магнітна буря 7 квітня буде найнеспокійнішим періодом.
Коливання сягатимуть трьох балів – і найсильніше відчуватися будуть у ранкові години (з 06:00 і до обіду за київським часом).
Наступний затяжний удар - це магнітна буря 8, 9 і 10 квітня 2021. Пік цієї магнітної бурі припаде на 10 квітня, коли вона досягне рівня G1 (тобто п'яти балів).
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
- Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
- Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
- У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
- При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.