У ще одній області виявлено хвору на гепатит А

Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини

Гепатит А дібрався і до Тернопільщини. Про це повідомив очільник місцевої ОДА Володимир Труш.

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«За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

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Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

«Тримаємо ситуацію на контролі. Бережіть себе», – додав очільник ОВА.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, що вперше за останній час спалах Гепатиту А стався на Вінниччині. Станом на 2 листопада кількість випадків захворювання на вірусний гепатит А зросла до 268, у лікарнях залишаються 92 пацієнти.

Згодом хворих на гепатит А зафіксували на Івано-Франківщині.