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Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України
У Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки гепатиту А
фото: suspilne.media

Про нові випадки повідомили в Дніпропетровській та Закарпатській областях

Гепатит A виявили вже в п'яти областях України. Нові випадки зокрема були зафіксовані в Дніпропетровській та Закарпатській областях. Про це повідомляє «Суспільне» та місцеві ЗМІ Дніпропетровської області.

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації Анатолій Пшеничний розповів, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.

«Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах – це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі», – зазначив Пшеничний.

Нині ж  на Закарпатті із діагнозом гепатит А перебувають у лікарнях одинадцять людей, зокрема, п'ятеро дітей.

Водночас в Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, яка пройшла у Павлограді за участі місцевих спеціалістів.

«Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг», – сказав спеціаліст.

Нагадаємо, гепатит А дістався і до Тернопільщини. 

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. 

У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, що вперше за останній час спалах Гепатиту А стався на Вінниччині. Станом на 2 листопада кількість випадків захворювання на вірусний гепатит А зросла до 268, у лікарнях залишаються 92 пацієнти.

Згодом хворих на гепатит А зафіксували на Івано-Франківщині.

Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Федір Лапій про спалах гепатиту А: Досі важко сказати, чому саме Вінниця 
Теги: гепатит Дніпропетровщина Закарпаття інфекція хвороби

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