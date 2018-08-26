Британські медики радять лікувати кашель медом



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До допомоги антибіотиків вдаватися не варто, заявляє британський МОЗ

Британське мінохоронздоров'я випустило нові рекомендації, в яких радить лікувати кашель медом або простими ліками, доступними без рецепта. До допомоги антибіотиків вдаватися не варто, тому що від кашлю вони допомагають рідко, зазначає відомство. І взагалі, кашель швидше за все пройде сам через дві-три тижні.

Нові рекомендація міністерства - це спроба боротися з проблемою переспоживання антибіотиків.

Застосування ліків без вагомої причини призводить до появи «супербактерій» - стійких до існуючих препаратів інфекцій, які згодом важко лікувати.

У народі при кашлі і хворому горлі давно прийнято пити гарячі напої з медом, в які можна додати лимон або імбир.

Ефективність такого лікування підтверджують відразу дві авторитетних організації: національний інститут здоров'я та клінічного вдосконалення (NICE) і громадське здоров'я Англії (PHE).

За їх словами, допоможуть і звичайні сиропи від кашлю. Фахівці з цих організацій радять спробувати ці засоби, перш ніж записуватися на прийом до лікаря.

До того ж вони вказують, що більшість видів кашлю викликано вірусами, з якими антибіотики все одно не впораються, так що потрібно просто почекати, поки дія вірусу ослабне.

І все ж, незважаючи на всі ці рекомендації, статистика показує, що 48% лікарів прописують антибіотики від кашлю та бронхіту.

«Але ж резистентність до антибіотиків - це величезна проблема, і нам необхідно почати діяти негайно, щоб знизити вживання антибіотиків, - стверджує заступник директора PHE, доктор Сьюзен Хопкінс. - Наші нові рекомендації покликані підтримати лікарів, які не поспішають виписувати антибіотики, і вселити в пацієнтів впевненість в тому, що лікарі лише бажають їм добра».

Зрозуміло, в рекомендаціях допускається, що застосування антибіотиків може бути необхідно в разі, якщо кашель супроводжується більш серйозним захворюванням або якщо є ризик подальших ускладнень для людей з хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом.

Мед також не рекомендується дітям віком до року, оскільки він може містити бактерії, здатні викликати дитячий ботулізм.

У будь-якому випадку, «якщо кашель посилюється, а не проходить, або людині стає гірше, і він починає задихатися, йому слід звернутися до свого лікаря», радить сімейний лікар доктор Тереза Люїс.

Джерело: BBC