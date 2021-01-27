Часник, куркума і насіння: у МОЗ розповіли, що їсти для імунітету
Для боротьби з хронічним запаленням потрібно перейти на здоровий спосіб життя і включити у свій раціон продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами
Для боротьби з хронічними проблемами зі здоров'ям потрібно перейти на здоровий спосіб життя і включити у свій раціон продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь, а також важливі для запобігання виникненню хронічних запальних процесів в організмі.
Про це повідомляють фахівці Центру громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook.
«Ми звикли вважати, що імунна реакція – це добре, а запалення – це погано. Але запальний процес в організмі повністю може бути нормальною імунною реакцією. Запалення, наприклад, необхідно для загоєння ран. Або ж для боротьби з інфекціями через підвищення температури тіла. Для боротьби з хронічним запаленням потрібно перейти на здоровий спосіб життя і включити у свій раціон продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь і важливі для запобігання виникненню хронічних запальних процесів в організмі», – пояснили у ЦГЗ.
У топ-5 таких продуктів входять:
- Куркума. Яскрава жовта спеція, яка використовується в першу чергу як приправа. У ній міститься куркумін, який є одним з найпотужніших антиоксидантів і зміцнює імунну систему.
- Гарбузове насіння. У них міститься безліч корисних мікроелементів.
- Капуста броколі. Три порції броколі на тиждень можуть знизити ризик раку простати більш ніж на 60%.
- Ферментовані продукти (квашена капуста, солоні огірки, кефір). Такі продукти допомагають зберігати здорову мікрофлору кишківника.
- Часник, який бореться з вірусними та грибковими інфекціями, а також зміцнює імунітет.