Часник, куркума і насіння: у МОЗ розповіли, що їсти для імунітету

Для боротьби з хронічним запаленням потрібно перейти на здоровий спосіб життя і включити у свій раціон продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами

Для боротьби з хронічними проблемами зі здоров'ям потрібно перейти на здоровий спосіб життя і включити у свій раціон продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь, а також важливі для запобігання виникненню хронічних запальних процесів в організмі.

Про це повідомляють фахівці Центру громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

«Ми звикли вважати, що імунна реакція – це добре, а запалення – це погано. Але запальний процес в організмі повністю може бути нормальною імунною реакцією. Запалення, наприклад, необхідно для загоєння ран. Або ж для боротьби з інфекціями через підвищення температури тіла. Для боротьби з хронічним запаленням потрібно перейти на здоровий спосіб життя і включити у свій раціон продукти багаті вітамінами та фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь і важливі для запобігання виникненню хронічних запальних процесів в організмі», – пояснили у ЦГЗ.

У топ-5 таких продуктів входять: