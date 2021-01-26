Сповнений сил і енергії: у Меджлісі заявили, що Балух повністю одужав

Балуха виписали з лікарні наприкінці жовтня

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого минулої осені побили у столичному Гідропарку, повністю одужав.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

«Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил і енергії», – написав Чубаров.

Він розмістив фото у товаристві з Володимиром Балухом та Ахтемом Чийгозом.

Інформації, як свій стан здоров’я оцінює сам Балух або його лікарі, немає.

Балуха виписали з лікарні наприкінці жовтня. Повідомлялося, що на нього чекає реабілітація.

Нагадаємо, колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. Нападником виявися житель столиці 1988 року народження.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

Балух розповів, що чоловік напав на нього після зауваження через державну мову.