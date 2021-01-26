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    Політика

    Сповнений сил і енергії: у Меджлісі заявили, що Балух повністю одужав

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    Колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку - Сповнений сил і енергії: у Меджлісі заявили, що Балух повністю одужав
    Колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку

    Балуха виписали з лікарні наприкінці жовтня

    Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого минулої осені побили у столичному Гідропарку, повністю одужав.

    Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

    «Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил і енергії», – написав Чубаров.

    Він розмістив фото у товаристві з Володимиром Балухом та Ахтемом Чийгозом.

    Інформації, як свій стан здоров’я оцінює сам Балух або його лікарі, немає.

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    Балуха виписали з лікарні наприкінці жовтня. Повідомлялося, що на нього чекає реабілітація.

    Нагадаємо, колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку.

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. 

    19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

    Балух розповів, що чоловік напав на нього після зауваження через державну мову.

    Теги: Рефат Чубаров Меджліс Facebook Володимир Балух
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