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Чому не можна купатися у річці вночі: народні прикмети

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чому не можна купатися у річці вночі: народні прикмети
фото з відкритих джерел

Забобонні люди вважають, що нічне купання може призвести до негативних наслідків

Літні ночі манять людей своєю загадковістю та романтикою За віруваннями, нічне купання може призвести до негативних наслідків. Існують причини відмовитись від нічного купання.

Містичні істоти

Існують прикмети, що активність різних небезпечних істот зростає в темряві. Водойми в цей період вважаються їхньою територією, тому купання може привернути небезпечні сили.

Такі істоти можуть завдати шкоди людині і спричинити нещастя.

Чоловікам також слід остерігатися русалок, тому що вони полюють на самотніх молодиків.

Втрата енергії

Існує вірування, яке твердить, що нічне купання може спричинити втрату власної енергії. Згідно з цими переконаннями, вода в цей період забирає з собою енергію особи, роблячи її більш вразливою до негативних впливів.

Психологічний аспект

Крім того, темрява і невідомість, особливо у воді, можуть викликати почуття тривоги та страху у багатьох людей. Такі емоції можуть негативно вплинути на настрій і загальний стан людини.

Важливо дотримуватися обережності і вживати заходів безпеки незалежно від часу доби.

За віруваннями, найбільш сприятливими днями для відпочинку на природі є четвер і субота, коли не варто очікувати негараздів.

Тлумачення снів про купання

Наприклад, якщо вам сниться, що ви купаєтеся у річці або озері, це може означати наступне:

  • Уві сні плавати в річці або в озері в компанії представника протилежної статі – до нових відносин, які не будуть тривалими
  • З незнайомою людиною плавати – до появи нових зв'язків, впливових людей
  • Наснилося, що поруч пливе людина тієї ж статі – скоро з'явиться суперник або суперниця
  • З кращим другом купатися у воді – до розваг
  • Купатися у брудній воді – до низки неприємностей
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Теги: свято традиції

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