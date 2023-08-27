27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

До заходу сонця не можна нікому розповідати про свої плани і сни

У неділю 27 серпня відзначаються Міжнародний день боксу, День шахтаря в Україні, День українського сала та Всесвітній день прощення. Віряни в цей день вшановують Михея Морасфитянина – одного з 12 пророків. Крім того, сьогодні – кінець Успенського посту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День шахтаря

фото: Уніан

В останню неділю серпня Україна відзначає професійне свято шахтарів. 10 вересня 1947 року був опублікований Указ №32, за яким затверджувалося святкування Дня шахтаря в останню неділю серпня. Це відбулося за ініціативи міністрів вугільної промисловості. На той час шахти працювали у шестиденному режимі, а вихідні були у фіксовані числа кожного місяця.

Впровадження свята пов’язують зі стаханівським рекордом. Олексій Стаханов встановив історичний рекорд з добутку вугілля в нічну зміну з 30 на 31 серпня – 102 тонни за 5 годин 45 хвилин. Це в 14 разів перевищило встановлену на той час норму на одного працівника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Святкування Дня шахтаря у незалежній Україні було офіційно затверджено у 1993 році Указом президента Леоніда Кравчука. Відтоді працівники шахт щороку святкують цей день. Їхня праця вважається дуже шкідливою для здоров’я, небезпечною та складною. Тому для шахтарів та їх родин ця подія є визначною й очікуваною.

День українського сала

фото: Pixabay

27 серпня українці відзначають День сала, яке вважається національним продуктом та є практично в кожній українській оселі.

Воно не лише смачне, а й досить корисне. У ньому містяться вітаміни А, E, D, F, а також мікроелемент селен. Найбільшою перевагою сала є наявність арахідонової кислоти, яка допомагає стимулювати роботу мозку і серцевого м'яза, виводить зайві холестеринові згустки, покращує роботу нирок.

Міжнародний день боксу

фото: Pixabay

Чоловіки змагалися в кулачних боях ще з давніх-давен. Про це свідчать шумерські малюнки на камені (III тисячоліття до нашої ери). На Давньоєгипетських рельєфах також можна побачити бійців і глядачів. Тоді билися без рукавиць, але зап'ястя перев'язували бинтами.

Бокс вперше з'явився на Олімпійських іграх 688 року до нашої ери. Поєдинки в той час проходили на свіжому повітрі, суперника було заборонено утримувати руками, раундів не було — бій закінчувався повною поразкою одного з учасників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак поширення християнства та одночасний занепад Римської імперії призвели до того, що кулачні бої як спорт і публічна розвага припинили своє існування на багато століть. Відродження боксу, як виду спорту, розпочалося в Англії XVII століття.

Всесвітній день прощення

фото з відкритих джерел

Прощення майже у всіх релігіях є одним із основних постулатів. Деякі вірування акцентують увагу на прощенні Богом гріхів людства, а інші закликають прощати один одного. Згідно з християнським вченням, віряни мають духовний обов'язок прощати інших. А першоджерелом прощення є Бог. Завдяки стражданням Ісуса Христа кожен грішник, який розкаявся, може отримати прощення. За церковною традицією, прощення прийнято отримувати від священника через спеціальні ритуали.

День пам'яті пророка Михея

фото: Ukrmedia

Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 м до Різдва Христового і проходив його майже 50 років при царях іудейських Йотама, Ахаза та благочестивому праведному Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.

Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатіі.

Традиції на Михея

Цей день у старовину було заведено називати Михеєм Тиховієм, оскільки зазвичай спостерігали за вітром: якщо він тихий і спокійний, то осінь буде сонячною, а якщо швидкий і стрімкий – слід чекати негоди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Звертали увагу на журавлів. Якщо птиці потягнулися клином на південь – це означало, що до середини жовтня вдарить мороз. Якщо ж журавлі спокійні і не встають на крило, зима прийде пізніше звичайного.

На Михея зазвичай вшановували мулярів – будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором; помічників всіх, хто хоче обзавестися житлом. Після Міхея завершується Успенський піст і починається осінній м'ясоїд. У цю пору грають весілля. Так що Михєїв день – остання можливість посвататися до вподобаної дівчини.

Народні прикмети

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.

Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.

Північний вітер – до хорошого урожаю жита.

Що сьогодні заборонено робити

27 серпня не можна вживати спиртні напої.

Не можна сьогодні пекти будь-що. Робота з тістом може накликати на господиню хвороби і нещастя.

До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни.

На Михея-Тиховія не можна лінуватися.

Іменини

Іменинники 27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір.