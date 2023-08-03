3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується пити алкоголь

3 серпня відзначається Всесвітній день кавуна. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзикиїля.

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Всесвітній день кавуна

Ідея святкування Всесвітнього дня кавуна, який припадає на 3 серпня. Ця дата також є невипадковою, адже саме тоді спостерігається пік збирання врожаю ягоди.

Достеменні дані про впровадження цього свята невідомі. Проте загальновизнаним є факт, що Всесвітній день кавуна почали відзначати американці. У Сполучених Штатах без цієї ягоди не обходиться жодна літня вечірка та пікнік. Неймовірний солодкий смак, свіжа соковитість та низька калорійність зробили кавун найулюбленішою ягодою для більшості населення Землі. Тому не дивно, що він заслуговує на свій власний всесвітній день.

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У Всесвітній день кавуна радимо придбати кілька величезних стиглих ягід та влаштувати вечірку для себе та своїх друзів.

Яке сьогодні релігійне свято

3 серпня відзначається день пам'яті святого пророка Єзикиїля згідно з церковним календарем. Народився він в сім'ї священника у місті Сарір. Потрапив у полон до Навуходоносора під час другої Єрусалимської окупації. Перебуваючи у полоні, Єзикиїль жив біля річки Ховар, де йому і відкрилося перше одкровення. Його видіння вказувало на престол Бога. За це пророка було покарано. Довго його тримали в кайданах. Також Єзикиїль, подібно до Мойсея, був чудотворцем.

Що не можна робити цього дня

Згідно з повір'ями, не можна цього дня багато говорити. Краще проводити час в молитві.

Не можна сваритися і лаятися.

Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: якщо ніч холодна, то зима буде морозною і досить ранньою;

Йде гроза – варто чекати на сиру осінь;

Голосно кричить сорока – буде тепла зима;

Велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік;

Павуки припинили плести павутину – скоро задощить;

На мурашниках великі купи – зима буде холодною;

Сильна роса вказує на поганий урожай льону.

Пам’ятні події 3 серпня

1344 рік – війська Кастилії короля Альфонсо XI за підтримки флотів королівства Арагону і Генуезької Республіки починають облогу міста Альхесірас, столиці та найважливішого порту держави Марінідів;

1347 рік – під час Столітньої війни англійські війська на чолі з королем Едвардом ІІІ Плантагенетом після одинадцяти місяців облоги захоплюють французьке місто-порт Кале;

1492 рік – Христофор Колумб вирушає з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію;

1601 рік – війська Священної Римської імперії на чолі генерала Джорджо Баста за підтримки українських козаків здобувають перемогу в битві біля міста Гуруслау (нині – Румунія) проти волоського війська Михайла Хороброго;

1645 рік – битва біля Тютюнної гори;

1778 рік – відкривається La Scala, італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури;

1795 рік – засновують Паризьку консерваторію;

1882 рік – Конгрес США забороняє в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років забороняє імміграцію китайців;

1904 рік – члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які входять до священного міста Лхаса в Тибеті;

1911 рік – вперше аероплани використовують у військових цілях, коли італійці проводять авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі;

1912 рік – Туреччина надає обмежену автономію Албанії і дозволяє викладання в початкових школах албанською мовою;

1915 рік – австро-угорські війська в ході І Світової війни звільняють від росіян Володимир-Волинський;

1922 рік – радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1926 рік – на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1949 рік – набирає чинності Статут Ради Європи;

1949 рік – у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги засновують Національну баскетбольну асоціацію (НБА), до складу якої входить 17 команд;

1992 рік – стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установлює світовий рекорд – 6 м 12 см;

1993 рік – 4-річна американка Сідні Діттман стає наймолодшим власником патент;

2000 рік – Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;

2014 рік – у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Ганна.