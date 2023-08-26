26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна давати у борг

У суботу 26 серпня відзначаються День авіації України, День музичної йоги, Всесвітній день собаки та Міжнародний день актора. Віряни вшановують пам’ять святителя Тихона та ченця Максима Сповідника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День авіації України

фото з відкритих джерел

Щорічно в останню суботу серпня відзначається День авіації України. Сьогодні слід привітати військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії. Побажайте винуватцям свята легких приземлень та повітряного настрою.

Свято заснував президент України Леонід Кравчук 16 серпня 1993 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День музичної йоги

фото з відкритих джерел

26 серпня щорічно у багатьох країнах відзначають День музичної йоги. Багато любителів йоги дуже люблять займатися під музику, тому це свято створене саме для них. Йога під музику - це фантастична музична подорож для будь-якого віку. Насправді, музика допомагає комусь під час занять досягти більшого спокою і врівноваженості.

Всесвітній день собаки

фото: Pixabay

26 серпня проводиться Всесвітній день собаки. За підтримки Міжнародного фонду захисту тварин. Ці серпневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Ідея свята належить американці Коллін Пейдж. Ця жінка є одним з провідних американських спеціалістів з поведінки тварин, автором книг, експертом сайту DogTime.com та журналу «OK!». До речі, вона заснувала не тільки День собаки, але й День кішки, День цуценят, День домашніх тварин, День пляжу та інші свята, пов’язані з природою та живими істотами.

День собаки Коллін Пейдж заснувала в 2004 році. Дата свята – 26 серпня – це пам’ятний для жінки день, коли в її родині з’явилася собака Шелті, взята з притулку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яке релігійне свято

26 серпня вшановується пам’ять святителя Тихона, Задонського чудотворця (в миру Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітителем свого часу.

Також церква 26 серпня шанує пам’ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Традиції та повір’я на Тихона

Наші пращури вірили, що у цей день потрібно начисто прибрати у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Також у цей день стежать за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.

У народі Тихону молилися про умиротворення душі. Також у цей день люди обходили будинок з іконою Божої Матері «Страсна». Наші предки заговорювали сіно і зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Ще на Тихона слов’яни спостерігали за вітрами, якщо вони віяли тихо – чекали вітру на кілька днів вперед, а якщо проносилися бурею – це віщувало дощовий вересень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, в народі ходили прикмети, пов’язані з урожаєм: «Коли грибовно – так і хлібовно». Так, при великій кількості грибів у лісах можна сподіватися і на хороший урожай зерна в наступному році.

Народні прикмети

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова гупає вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода мінятиметься.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятись, сваритись та бажати комусь зла.

Не можна сумувати та плакати.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна давати у борг.

Не можна ходити босоніж по росі.

Іменини

День ангела імені сьогодні відзначаєть: Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.