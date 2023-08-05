5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна ледарювати і довго спати

5 серпня відзначається Міжнародний день блюзу, Міжнародний день близнюків, Міжнародний день алопеції та Міжнародний день світлофора. Віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері.

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Міжнародний день блюзу

Міжнародний день блюзової музики (International Blues Music Day), що відзначається в першу суботу серпня, – це день, присвячений багатому і яскравому жанру блюзової музики, це свято ритму й душі. Цей день – не лише можливість насолодитися проникливими мелодіями блюзу, а й можливість розповісти людям про історію цього жанру та його значний культурний вплив.

Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування блюзу – жанру, який глибоко вплинув на світ музики. День присвячений ознайомленню людей з історією блюзу та вшануванню його музики. Це день, щоб вшанувати минуле, відсвяткувати сьогодення і, найголовніше, забезпечити майбутнє цього унікального американського виду мистецтва, відомого як блюз.

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Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня прийнято вітати близнюків – двійнят, трійнят тощо. Заходи щорічно проводяться кожний серпень, починаючи з 1976 року.

Фестиваль заснувала група жителів Твінсбурга, штат Огайо, під керівництвом Рея Дерсінга та Арі Хілера. Ідейними натхненниками свята виступає пара однояйцевих близнюків – Мойсей та Аарон Уілкокси. Вони у 1819 році купили 4000 акрів землі, 6 з яких вирішили пожертвувати на будівництво школи за умови, що стара та сумна назва міста Міллсвіл буде змінена на Твінсбург (буквально – «місто двійнят»).

Через 150 років на святкуванні 200-річчя міста була проведена вечірка, яку відвідало 36 пар близнюків. Побачивши потенціал свята, місцеві жителі вирішили зробити його щорічним.

Міжнародний день алопеції

Щорічно в першу суботу серпня у всьому світі відзначають День алопеції.

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Алопеція (з латини перекладається як облисіння) – патологічне випадіння волосся, яке призводить до його повного або часткового зникнення на голові або ділянках тіла. Цим аутоімунним захворюванням страждають близько 2% всього населення планети. Захворіти можуть діти та дорослі, вперше симптоми хвороби найчастіше проявляються до 20-річного віку.

Свято започатковано з метою об’єднати людей з алопецією, поділитися своїм досвідом, допомогти подолати труднощі та прийняти себе іншим.

Міжнародний день світлофора

Дату святкування, а саме 5 серпня, було обрано не випадково. Саме цього дня, у 1914 році, мешканці американського містечка Клівленда (штат Огайо) вперше побачили пристрій, на якому автоматично перемикалися кольорові лампочки. Згодом на вулицях містах з’явилися ще 3 таких світлофори. Автором саме цієї конструкції вважається Джейсон Хог.

Яке сьогодні релігійне свято

5 серпня – особливий день для вірян, оскільки цього дня в церковному календарі вшановується Почаївська ікона Божої Матері. Ця святиня є найбільш шанованою серед прихильників слов'янської віри. Її походження залишається загадкою, але перекази свідчать про її можливе створення в Болгарії або Візантії, оскільки її стиль є характерним для візантійської мистецької традиції.

Вже 400 років чудотворна святиня перебуває в місті Почаїв (Тернопільська область) в Почаївській лаврі. В монастирських книгах можна знайти чимало див, які створила ця ікона. Наприклад, саме до неї завжди зверталися, коли хотіли позбутися невиліковних хвороб.

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Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися і сумувати – раніше люди вірили, що тоді цілий місяць інші будуть поводитися з тобою так само.

Заборонено скупитися, особливо, якщо це стосується знань – якщо хтось попросив поради, обов'язково її потрібно дати.

Не дозволяється ледарювати і довго спати.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: на небі багато зірок – чекайте на дощ через кілька днів;

Ввечері по землі стелиться туман – буде спека;

Яскраво мерехтять зорі в світанковий час – через кілька днів дощитиме;

Павук плете павутину в бік півночі – чекайте на похолодання, півдня – ще буде спека;

Гучно кричить сич – буде похолодання.

Пам’ятні події 5 серпня

1420 рік – чеські таборити висувають свою програму («12 празьких статей»), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва;

1583 рік – англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголошує острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія;

1772 рік – відбувається перший розділ Речі Посполитої;

1789 рік – у Королівстві Франція скасовують кріпацтво;

1884 рік – закладають перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку;

1858 рік – відкривається перший трансатлантичний телеграф, тоді Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом;

1886 рік – у США виходить перша газета українською мовою «Америка»;

1914 рік – у Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 рік – у Туреччині забороняють багатоженство;

1963 рік – міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписують договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою;

1965 рік – починається війна між Індією і Пакистаном;

1967 рік – випускають перший альбом гурту Pink Floyd;

1991 рік – Сергій Бубка встановлює світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см;

2022 рік – засновують Відзнаку Президента України «За оборону України».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Трохим, Андрій, Федір.