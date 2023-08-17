Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Прикарпатті чоловічий монастир ПЦУ відмовився перейти на новий церковний календар

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Прикарпатті чоловічий монастир ПЦУ відмовився перейти на новий церковний календар
У монастирі стверджують, що внаслідок переходу на новоюліанський календар пропадуть деякі свята, зокрема, Петрівський піст
фото: svyato-troyitskiy-cholovichiy-monastir.com

На переконання братії, Юліанський календар не є досконалим, але й жодного іншого досконалого не існує

На Прикарпатті чоловічий Свято-Троїцький монастир ПЦУ, що у Бані Березові Косівського району, відмовився перейти на новий церковний календар. Про це повідомляє офіційний сайт монастиря.

«На Духовному соборі Свято-Троїцького чоловічого монастиря було прийнято рішення – що намісник та братія обителі не підтримує так звану календарну реформу та не переходить на новий календар», – йдеться у повідомленні монастиря.

В обителі переконані, що святкування за Юліанським календарем дуже довго допомагало українцям зберегти свою окремішність, ідентичність, наочно бути іншими від католиків-поляків.

«А коли в 1918 році антицерковна радянська влада прийняла Григоріанський календар, то збереження Церквою Юліанського було своєрідним опором їй», - запевняють у монастирі.

На переконання братії, Юліанський календар не є досконалим, але й жодного іншого досконалого не існує.

У монастирі стверджують, що внаслідок переходу на новоюліанський календар пропадуть деякі свята, зокрема, Петрівський піст.

Як повідомлялося, Православна церква України 27 липня офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар, яким користується низка православних церков на Заході. За ним Різдво відзначають 25 грудня. У церковній системі 1 вересня 2023-го починається відлік нового церковного року.

Нагадаємо, 27 липня Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього. 

Читайте також: Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним
Теги: Філарет церква свята православна церква влада свято собор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох громадян України є серйозні питання до народних обранців
«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
Сьогодні, 15:59
Свято-Миколаївський собор, Тернопільщина
Представники УПЦ МП відмовилися покидати собор на Тернопільщині
Сьогодні, 09:04
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Сьогодні, 05:56
Польща готується провести найбільший військовий парад з 1989 року
Польща цьогоріч проведе найбільший військовий парад з 1989 року
7 серпня, 03:27
Митрополити Московської церкви в Україні закликають не розривати зв'язки із РПЦ
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
4 серпня, 14:28
3 серпня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзикиїля
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 серпня, 00:17
2 серпня – День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 серпня, 00:30
Омельяненко практично на кожній сесії Київради виносив на голосування рішення про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок УПЦ МП
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
29 липня, 21:31
Митрополит Павло
Хто допомагає російській церкві робити з митрополита Павла жертву?
18 липня, 14:50

Суспільство

На Прикарпатті чоловічий монастир ПЦУ відмовився перейти на новий церковний календар
На Прикарпатті чоловічий монастир ПЦУ відмовився перейти на новий церковний календар
Дружина посла Мельника розказала, як родина готується до переїзду у Бразилію
Дружина посла Мельника розказала, як родина готується до переїзду у Бразилію
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» доставив швидкі та велику партію медобладнання лікарням на передовій
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» доставив швидкі та велику партію медобладнання лікарням на передовій
Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври
Нардепу Дмитруку «соромно», що Московський патріархат виселяють із Лаври
Надягнув обручку коханій у труні: наречений загиблої на фронті Юлії Шевченко поділився спогадами
Надягнув обручку коханій у труні: наречений загиблої на фронті Юлії Шевченко поділився спогадами
Сонячно та спекотно: прогноз погоди до кінця тижня
Сонячно та спекотно: прогноз погоди до кінця тижня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
11K
Ракетна небезпека: в Україні втретє за день лунала тривога
9219
У Росії помер генерал, другий за день
6814
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
5289
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
4788
У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту