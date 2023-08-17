На Прикарпатті чоловічий монастир ПЦУ відмовився перейти на новий церковний календар

У монастирі стверджують, що внаслідок переходу на новоюліанський календар пропадуть деякі свята, зокрема, Петрівський піст

На переконання братії, Юліанський календар не є досконалим, але й жодного іншого досконалого не існує

На Прикарпатті чоловічий Свято-Троїцький монастир ПЦУ, що у Бані Березові Косівського району, відмовився перейти на новий церковний календар. Про це повідомляє офіційний сайт монастиря.

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«На Духовному соборі Свято-Троїцького чоловічого монастиря було прийнято рішення – що намісник та братія обителі не підтримує так звану календарну реформу та не переходить на новий календар», – йдеться у повідомленні монастиря.

В обителі переконані, що святкування за Юліанським календарем дуже довго допомагало українцям зберегти свою окремішність, ідентичність, наочно бути іншими від католиків-поляків.

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«А коли в 1918 році антицерковна радянська влада прийняла Григоріанський календар, то збереження Церквою Юліанського було своєрідним опором їй», - запевняють у монастирі.

На переконання братії, Юліанський календар не є досконалим, але й жодного іншого досконалого не існує.

У монастирі стверджують, що внаслідок переходу на новоюліанський календар пропадуть деякі свята, зокрема, Петрівський піст.

Як повідомлялося, Православна церква України 27 липня офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар, яким користується низка православних церков на Заході. За ним Різдво відзначають 25 грудня. У церковній системі 1 вересня 2023-го починається відлік нового церковного року.

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Нагадаємо, 27 липня Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.