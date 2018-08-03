Чотири українські фармкомпанії оштрафували за узгоджене завищення цін на ліки



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Антимонопольний комітет також зобов'язав компанії припинити порушення у двомісячний термін

Антимонопольний комітет України оштрафував чотири фармацевтичні компанії на суму понад 18 млн грн за завищення ціни на лікарські засоби у 2012-2016 роках.

Про це повідомила прес-служба комітету.



Зокрема, Антимономольний комітет визнав дії компаній «Рош Україна», «БаДМ», «Бізнес Центр Фармація» і «Альба Україна» щодо укладення договорів купівлі-продажу, умови яких призвели до необґрунтованого завищення вартості лікарських засобів, порушенням.

Зокрема, антиконкурентні узгоджені дії стосувалися встановлення збільшених цін на лікарські засоби виробництва компанії «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд», що реалізуються через процедури державних, або публічних закупівель.

За порушення комітет наклав штраф на компанію «Рош Україна» – на суму 9,12 млн грн, «БаДМ» – 5,4 млн грн, «Бізнес Центр Фармація» – 3,2 млн грн, «Альба Україна» – 339, 9 тис. грн.

Антимонопольний комітет також зобов'язав компанії припинити порушення у двомісячний термін з дня одержання рішення.

«Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко відома як Roche) – це швейцарська фармацевтична компанія, одна з провідних компаній світу в галузі фармацевтики і посідає перше місце у світі в галузі діагностики. Компанія отримала особливу популярність через розробку «Таміфлю» — препарату проти грипу. Через епідемією так званого свинячого грипу, прибуток компанії з квітня по листопад 2009 року зріс в 10 разів, досягнувши 1 мільярда доларів США.