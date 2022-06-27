Вакцинація проти Covid-19: МОЗ ввів нові умови

МОЗ дозволило одночасно вводити вакцини проти Covid-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб

МОЗ дозволило одночасно вводити вакцини проти Covid-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб

МОЗ дало нові можливості під час вакцинації від коронавірусу

В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти Covid-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим. Це рішення затверджено наказом МОЗ № 1067 від 20 червня 2022 року, повідомляє пресслужба міністерства.

Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

«Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може «перевантажити» імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі», – наголошує Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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